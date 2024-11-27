Хоккейный «ЦСКА» потерпел поражение от «Ак Барса» в матче КХЛ

Хоккеисты «ЦСКА» решили продолжить неудачную традицию своих коллег из футбольной команды, потерпев поражение на домашней арене. Неудача в поединке против «Ак Барса» явно мотивирует «Армейцев» в преддверии столичного дерби против «Динамо». Для любителей совершать пари на матчи КХЛ на портале Metaratings уже подготовлен pin up бонус код, который можно использовать на это интригующее событие.

«ЦСКА» неплохо проявил себя в рамках выездной серии, в которой смог набрать 4 очка по итогам 3-х матчей. После побед над «Ак Барсом» в Казани 3:0 и «Ладой» в Тольятти 4:1 «Армейцы» уступили «Трактору» в Челябинске 2:5.

Возвращение на домашнюю арену в Москве должно было ознаменовать начало новой победной серии, но первый соперник «Ак Барс» был настроен взять реванш за поражение в Казани. Поединок получился небогатым на события – «ЦСКА» смог отметиться лишь одним голом в исполнении Ивана Дроздова, на что гости ответили двумя точными бросками Кошелева и Галимова. Как итог – поражение армейского коллектива со счетом 1:2. Следующий матч состоится 28 ноября, соперником выступит «Динамо Москва».