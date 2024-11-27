Марко Николич взял всю вину за поражение от «Ростова» на себя

Поклонники футбольного клуба «ЦСКА» с недоумением смотрят на результат матча с «Ростовом» в минувшие выходные. Ни одного удара за второй тайм – это произошло впервые с армейской командой за всю ее длительную историю. Благо, что уже в середине недели у «Армейцев» будет отличная возможность порадовать фанатов проходом в полуфинал Кубка России по итогам поединка против «Рубина» в Москве. Чтобы получить доступ к сайту с коэффициентами на данное событие, нужна лишь пройденная бетера регистрация, которая займет всего пару минут.

«Это ужасный результат, конечно же, мы все расстроены. Мы провели отличный первый тайм, нужно было просто забивать еще и спокойно уходить на перерыв с комфортным преимуществом. Во втором тайме не было полного провала, но я не понимаю, куда мы торопились. «Ростов» садился низко, нужно было терпеливо ждать своего момента.

Нам нужно поработать над психологией команды. Единственный виновник поражения – это я. У меня есть понимание, как исправить ситуацию, но не хочу обсуждать это публично. В этом матче я хотел посмотреть, как реагируют футболисты на сложную ситуацию. Для меня лучше поражение, чем ничейный результат, после которого возникает еще больше вопросов», - так прокомментировал игру главный тренер «ЦСКА» Марко Николич.