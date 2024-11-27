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Футбольный «ЦСКА» потерпел сенсационное поражение в матче против «Ростова»

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ЦСКА Ростов
Футбол: «ЦСКА» против «Ростова».
Источник изображения: https://pfc-cska.com/

В минувшие выходные футбольный клуб «ЦСКА» встречался с «Ростовом» в рамках 16-го тура российской Премьер-лиги. Безусловно, никто не считал «Армейцев» явными фаворитами данной встречи, но то, как они упустили победу на своем поле, можно назвать сенсацией. Избежать таких курьезов, и, как следствие, потери собственных средств на пари, помогает фонбет фрибет, который можно активировать на портале Metaratings.


Домашний матч на «ВЕБ Арене» в Москве против «Ростова» состоялся 23 ноября. Первый тайм в исполнении «ЦСКА» можно назвать практически идеальным – преимущество во владении мячом, 5 ударов по воротам соперника, и полное отсутствие голевых моментов у ворот Игоря Акинфеева. Благодаря этому «Армейцам» удалось заполучить преимущество в счете, автором гола на 4-й минуте стал бразильский защитник Келлвен.


А вот во втором тайме от прежнего «ЦСКА» не осталось и следа. Игроки Марко Николича будто забыли выйти на поле, и за оставшиеся 45 минут не нанесли ни одного удара по воротам гостей. Как итог – два пропущенных гола в концовке, и поражение со счетом 1:2. «Армейцы» остались на 6-й строчке в турнирной таблице РПЛ, но отставание от лидирующей группы теперь составляет 4 очка.

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