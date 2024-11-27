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Италия возобновит пуски с морского космодрома Сан-Марко

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Фото: NASA / ASI
Фото: NASA / ASI.

Италия планирует возобновить ракетные пуски с морского космодрома Сан-Марко

Италия планирует возобновить пуски с морского космодрома Сан-Марко (Космического центра Луиджи Брольо) вблизи побережья Кении, последний старт с которого был проведен в 1988 году. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

По данным портала MalindiKenya.net, морская площадка станет «идеальной стартовой базой для итальянского носителя Vega и позволит избежать платы в пользу Франции за использование базы во Французской Гвиане».

«Идея состоит в том, чтобы дать этой базе новую, более амбициозную миссию и использовать ее для запуска низкоорбитальных микроспутников», — заявил в октябре перед началом 75-го Международного астронавтического конгресса итальянский министр по делам предприятий и продукции Made in Italy Адольфо Урсо.

В октябре обозреватель американского издания SpaceNews Джефф Фоуст заметил, что Европа вышла из пускового кризиса, сформировавшегося после отказа от использования российских ракет и во время перехода на новые носители.

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Страны
Гвиана
Италия
Кения
США
Франция
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