Математика черной военной дыры Европы (The Economist, Великобритания)

Economist: избиратели могут помешать политикам ЕС увеличить расходы на оборону

Даже при достаточном финансировании расходов на оборону Европе потребуется десятилетие, чтобы существенно сократить зависимость от США, пишет The Economist. Европейские политики очень хотят нарастить военные бюджеты, но избиратели вряд ли их поддержат.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и избранный президент Америки Дональд Трамп 23 ноября предстали перед камерами в Палм-Бич, штат Флорида, радостно улыбаясь и пожимая друг другу руки. Однако в министерствах обороны Европы воцарились мрачные предчувствия. На встрече военных чиновников и руководителей оборонной промышленности, состоявшейся в Праге спустя несколько дней после выборов, наиболее оптимистичным было мнение о том, что Трамп “непредсказуем”. Другие были гораздо безрадостнее.

Некоторые из участников встречи, организованной Международным институтом стратегических исследований, воодушевились тем обстоятельством, что 23 из 32 членов НАТО в этом году достигли или даже превысили норматив альянса по военным расходам в 2% ВВП, установленный еще десять лет назад после того, как Россия присоединила Крым. С 2022 года, когда Россия ввела на Украину войска в рамках своей спецоперации, оборонные бюджеты по всей Европе неуклонно растут. В этом году общие расходы увеличились в реальном выражении в среднем на 9%, достигнув 436 миллиардов долларов.

Однако мало кто верит, что этого окажется достаточно, чтобы убедить Трампа в том, что союзники Америки выплачивают всё причитающееся сполна. Такое чувство, что он не одобряет сам принцип НАТО, согласно которому все члены обязаны рассматривать нападение на одного из них как нападение на весь альянс. В ходе предвыборной кампании он утверждал, что позволит России делать с неплательщиками “все, что заблагорассудится”.

Рютте предупредил, что норматив в 2% устарел: его не хватит ни для того, чтобы впечатлить Трампа, ни для того, чтобы сдержать Владимира Путина, если Европе вдруг придется самой нести ответственность за собственную безопасность — а это вполне возможно. Если Трамп урежет Украине военную поддержку, чтобы усадить ее за стол переговоров, Европе придется заполнить образовавшийся вакуум в финансовой и военной помощи, одновременно пополняя собственные запасы.

Польша задает темп остальным, намереваясь потратить в следующем году на оборону 5% ВВП. Три прибалтийские республики собираются потратить более 3%. Сам Рютте пока не установил нового норматива. Он считает, что надо исходить из возможностей конкретных стран. Однако если допустить, что Трамп соизволит посетить следующий саммит НАТО в Гааге в июне, то не исключено, что принять обязательство в 3% все же придется — а иначе он “разбросает игрушки из детской коляски”, как выразился один чиновник в Праге. Генеральный директор Международного института стратегических исследований Бастиан Гигерих считает, что цель в 3% проста и понятна. Чтобы ее достичь, Европе придется увеличить годовые расходы на 280 миллиардов долларов в текущих ценах, говорит Гигерих. Если рассуждать практически, то, например, Германии придется изыскать дополнительно около 40 миллиардов долларов в год.

Однако при всей враждебности Трампа к НАТО, его назначенцы — будущий госсекретарь Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолц — сознают всю ценность альянса, считает британский военный стратег сэр Лоуренс Фридман. (Хотя относительно других членов его команды есть серьезные сомнения.) Кроме того, следует ждать мощного сопротивления серьезным изменениям статус-кво со стороны вооруженных сил Америки и ряда сенаторов-республиканцев: они явно не захотят добровольно отказываться от американского лидерства в НАТО.

Лоуренс считает, что вместо этого в рамках НАТО может быть сформировано больше коалиций для выполнения конкретных задач. Например, Объединенные экспедиционные силы из десяти европейских стран, основанные в 2014 году для защиты Северной Европы. Среди позднейших инициатив следует упомянуть “Небесный щит Европы”, проект создания эшелонированной противовоздушной обороны по образцу Израиля с участием 21 страны под эгидой Германии, а также коалицию Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши по разработке ракет большой дальности.

Вместо того, чтобы планировать, как обойтись без участия США в принципе, европейские страны должны развивать возможности для сотрудничества с минимальной американской помощью — во всяком случае, при определенных обстоятельствах, предполагает Гигерих. Европе по-прежнему не хватает ракет ПВО всех диапазонов, ударной мощи и возможностей воздушного наблюдения, командования и управления. Гигерих считает, что даже при достаточном финансировании Европе потребуется целое десятилетие, чтобы существенно сократить зависимость от Америки.

У многих членов трудности с набором кадров для высокоинтенсивных боевых действий, отметил один высокопоставленный представитель НАТО. Несколько стран, отменивших призыв по окончании холодной войны, задумались над тем, чтобы вернуть его в той или иной форме с целью довести численность вооруженных сил до адекватного уровня. Десятилетия халатности и недосмотра после холодной войны серьезным образом истощили как личный состав, так и техническую базу. Для устранения ущерба Европе потребуются стабильно высокое финансирование и более мощный военно-промышленный комплекс.

Однако неясно, откуда возьмутся все эти деньги — не говоря уже о политической воле. Это предстоит обеспечить за счет социальных программ, которые гораздо более востребованы среди избирателей. Даже в Великобритании и Франции, которые не привыкли скупиться на оборону, новые правительства отчаянно пытаются сократить свой бюджетный дефицит. Вписанный в немецкую конституцию “долговой тормоз” ограничивает поддержку Украины со стороны Берлина (хотя вопрос, как его обойти, уже обсуждается в ходе предвыборной кампании перед выборами в начале следующего года). Таким образом ЕС раздумывает о том, чтобы закрутить гайки и сократить бюджетные послабления для стран, желающих занять средства для укрепления вооруженных сил. Замысел заключается в том, чтобы признать, что Европа столкнулась с кризисом безопасности, подобным чрезвычайной ситуации в пандемию коронавируса.

Европейская комиссия сделала важный шаг в этом направлении 11 ноября, разрешив потратить часть так называемого “Фонда сплочения” из семилетнего бюджета — вплоть до 130 миллиардов евро — на военные программы. Согласно аналитической статье газеты "Файнэншл таймс", в ближайшие несколько недель европейским правительствам будет сообщено, что деньги можно будет использовать в поддержку оборонной промышленности и ради инвестиций в проекты по совершенствованию военной инфраструктуры по всей Европе.

Переизбравшись на второй срок, председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала приоритетом создание “Европейского оборонного союза”. На ключевые должности она выдвинула политиков из двух прифронтовых государств. Бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна стать верховным дипломатом ЕС с 1 декабря, а бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс был выбран первым комиссаром ЕС по обороне. Основными задачами Кубилюса станут координация оборонных закупок, объединение разрозненной промышленности Европы в общие программы, борьба с дублированием мощностей и инвестиции в новые мощности.

Ранее НАТО настороженно относилась к военным амбициям ЕС, считая это своей епархией. Однако теперь один высокопоставленный чиновник НАТО сказал следующее: “Мы все в одной лодке. Если ЕС сможет мобилизовать средства и увеличить военный и промышленный потенциал, это будет здорово”. При этом он предупредил, что ЕС должен избегать протекционизма. В конкурентный рынок обороны должны войти члены НАТО вне ЕС— в частности, Великобритания, Норвегия и Турция, не говоря уже об Америке. На этой неделе стало известно, что Франция пересмотрела свою давнюю позицию и согласилась предоставить средства ЕС военным компаниям из-за пределов блока.

Трампа, вероятно, еще можно убедить в том, что Европа движется достаточно быстро (и к тому же в правильном направлении), чтобы Америка сохранила хотя бы часть обязательств по безопасности континента. Но Америка занята противостоянием с Китаем, а Россия не преминет воспользоваться малейшей возможностью расколоть и ослабить НАТО. Европейские лидеры знают, что даже для того, чтобы просто сохранить статус-кво, необходимо, чтобы все изменилось в вопросе расходов на оборону. Другой вопрос, понимают ли это избиратели — а тем более согласятся ли они на это.