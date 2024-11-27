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ТАСС

ФРГ до конца 2024 года поставит Украине еще две системы ПВО IRIS-T

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Пусковая установка IRIS-T
Пусковая установка IRIS-T.
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Boevaya mashina /

Германия выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии намерено поставить Киеву до конца 2024 года еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщила журналистам на полях встречи глав МИД стран G7 в Италии министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"До конца года будут поставлены еще две системы IRIS-T", - сказала она.

25 ноября об этих планах сообщил журналистам в Киеве руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще до сих пор не утвержден Бундестагом.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции. 

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Германия
Италия
Россия
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Украина
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