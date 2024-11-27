Что известно об ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, первый удар американскими ракетами ATACMS был нанесен 23 ноября по позиции зенитного дивизиона С-400. Вторую атаку украинские войска совершили 25 ноября по аэродрому в Курске.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб атак и подготовка ответа
- ВСУ за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.
- По данным Минобороны России, они наносились оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
- Ведомство заявило, что контролирует обстановку и готовит ответ на удары.
Удар по позиции зенитного дивизиона С-400
- Первый удар пятью ракетами ATACMS ВСУ нанесли 23 ноября по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки (37 км северо-западней Курска).
- В ходе противоракетного боя боевой расчет ЗРПК "Панцирь", осуществлявший его прикрытие, уничтожил три ракеты ATACMS. Две достигли цели.
- В результате удара повреждения получила радиолокационная станция. Среди личного состава есть пострадавшие.
Удар по аэродрому в Курске
- Второй удар восемью ракетами ATACMS ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск - Восточный.
- Семь ракет сбили боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели.
- В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.
- Незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры.