Что известно об ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, первый удар американскими ракетами ATACMS был нанесен 23 ноября по позиции зенитного дивизиона С-400. Вторую атаку украинские войска совершили 25 ноября по аэродрому в Курске.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атак и подготовка ответа

ВСУ за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

По данным Минобороны России, они наносились оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.

Ведомство заявило, что контролирует обстановку и готовит ответ на удары.

Удар по позиции зенитного дивизиона С-400

Первый удар пятью ракетами ATACMS ВСУ нанесли 23 ноября по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки (37 км северо-западней Курска).

В ходе противоракетного боя боевой расчет ЗРПК "Панцирь", осуществлявший его прикрытие, уничтожил три ракеты ATACMS. Две достигли цели.

В результате удара повреждения получила радиолокационная станция. Среди личного состава есть пострадавшие.

Удар по аэродрому в Курске