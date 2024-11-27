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ТАСС

Что известно об ударах ВСУ ракетами ATACMS по Курской области

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© Минобороны России
© Минобороны России.
Источник изображения: © Минобороны России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, первый удар американскими ракетами ATACMS был нанесен 23 ноября по позиции зенитного дивизиона С-400. Вторую атаку украинские войска совершили 25 ноября по аэродрому в Курске.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атак и подготовка ответа

  • ВСУ за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.
  • По данным Минобороны России, они наносились оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства.
  • Ведомство заявило, что контролирует обстановку и готовит ответ на удары.

Удар по позиции зенитного дивизиона С-400

  • Первый удар пятью ракетами ATACMS ВСУ нанесли 23 ноября по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки (37 км северо-западней Курска).
  • В ходе противоракетного боя боевой расчет ЗРПК "Панцирь", осуществлявший его прикрытие, уничтожил три ракеты ATACMS. Две достигли цели.
  • В результате удара повреждения получила радиолокационная станция. Среди личного состава есть пострадавшие.

Удар по аэродрому в Курске

  • Второй удар восемью ракетами ATACMS ВСУ нанесли 25 ноября по аэродрому Курск - Восточный.
  • Семь ракет сбили боевые расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК "Панцирь", одна достигла цели.
  • В результате падения осколков ракет двое военнослужащих получили легкие ранения.
  • Незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры.

 

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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