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Известия.ru

ВСУ нанесли два удара ракетами ATACMS по Курской области за три дня

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили за последние три дня две атаки по объектам в Курской области с использованием дальнобойного оружия, переданного странами Запада — американскими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Так, 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства нанес удар в районе населенного пункта Лотаревка (37 км северо-западнее Курска) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400», — говорится в сообщении министерства.

Российские военные вступили в противоракетный бой, во время которого расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь», прикрывавший дивизион С-400, уничтожил три дальнобойных снаряда, но еще два достигли цели. В результате этой атаки пострадали бойцы армии РФ, повреждена радиолокационная станция (РЛС).

Вторая атака произошла 25 ноября. ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому Курск – Восточный близ населенного пункта Халино. Семь ракет были сбиты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», но одна достигла цели. Двое военных получили легкие ранения от осколков, а объекты инфраструктуры получили незначительные повреждения.

Места падения ракет были обследованы, и сведения о том, что ВСУ применили именно ATACMS, достоверно подтвердились. В ведомстве добавили, что министерство контролирует обстановку и готовит ответные действия.

Накануне, 25 ноября, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Украины есть разрешение применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Он уточнил, что оно касается конкретных типов целей, среди них Курская область и близлежащие территории.

До этого, 19 ноября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» в Брянской области сбили пять ракет ATACMS, выпущенных ВСУ, и повредили еще одну. Обломки последней упали на территории военного объекта, обошлось без жертв и разрушений. Кроме того, в министерстве 21 ноября рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты Storm Shadow, запущенные украинской стороной.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сообщил, что Украина применила против российского государства западное дальнобойное оружие, из-за чего региональный конфликт приобрел элементы глобального. Он также рассказал, что в боевых условиях прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности — баллистической ракеты «Орешник».


Спецоперация по защите Донбасса, начавшаяся 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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