Губернатор Архангельской области получил одобрение от президента РФ на создание головного центра компетенций по судостроению

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Президент России Владимир Путин регулярно посещает в том числе самые отдаленные регионы нашей огромной страны и проводит встречи с главами субъектов РФ в Москве. Сегодня очередную такую встречу глава государства провел с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в столице. Он заслушал доклад о текущем состоянии дел, как всегда, уделив внимание множеству мелочей, которые на деле таковыми и не являются. Обсудили и перспективы дальнейшего развития северо-западного региона.

Губернатор напомнил, что Архангельская область столкнулась с очень большими экономическими проблемами в 2022 году, когда Запад начал вводить многочисленные санкции в отношении нашей страны, отдельных предприятий, отраслей и даже физлиц. До этого регион в основном был ориентирован на экспорт в Европу, Евросоюз. Эти цепочки поставок вмиг оборвались.

Однако правительство РФ, областные власти сумели справиться с этими вызовами. Уже в прошлом году региональный ВВП показал, пусть и не очень большой, но рост в 0,3%. В этом году этот показатель по прогнозам должен составить 1,3-1,4%, на следующий год планируется достичь 2-3 процентов роста. Решение об особой экономической зоне в Арктике, о резидентстве в Арктической зоне привело к открытию новых предприятий, безработица в регионе за счет этого уже составляет менее одного процента.

Отдельно губернатор Архангельской области сосредоточился на судостроении, причем в одном из его стратегических аспектов, создающих долговременный задел компетенций в этой отрасли. Цыбульский предложил создать в регионе головной центр компетенций по судостроению на базе строящегося межвузовского кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Он также попросил президента дать регионам равные шансы представить свои конкурентные преимущества при выборе территории строительства новых верфей для флота.

Архангельская область, город Северодвинск – это 48% всех производственных мощностей Объединенной судостроительной корпорации, 46% всего личного состава работают на заводах только в Северодвинске, я уже не говорю про филиалы в Мурманске, в Крыму

— отметил глава региона.

Он рассказал, что уже провел соответствующее обсуждение этой идеи с вице-премьером Денисом Мантуровым, который ее одобрил и дал соответствующие поручения по своей линии. Путин на данное предложение ответило коротко:

Хорошо.

Но только останавливаться на развитии теоретической базы глава Архангельской области не намерен. Он напомнил, что сейчас (видимо, в правительстве) идет обсуждение планов строительства новой верфи на северо-западе страны. Цыбульский отметил, что за данный проект развернулась настоящая «конкурентная борьба» среди регионов, где он может быть реализован. Он отметил, что его реализация имеет общефедеральное значение. Поэтому каждый регион имеет право претендовать на его реализацию на своей территории открыто на общих условиях. Тем более, что Архангельская область обладает всеми необходимыми компетенциями, подготовленными кадрами, инфраструктурой для освоения этой темы.

От прямого ответа на этот запрос Владимир Путин ушел. Оно и понятно — проект серьезный, ресурсоемкий, принимать решения по тому, кому его «отдать», что называется, с кондачка точно нельзя. Хотя на сайте Кремля опубликована лишь открытая часть беседы главы государства и губернатора Архангельской области. Далее они разговаривали за закрытыми дверями. Не исключено, что вопрос насчет строительства верфи был вновь поднят.