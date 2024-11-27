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ТАСС

Эксперт Масала: Европа может создать коалицию для отправки войск на Украину

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Профессор Университета Бундесвера отметил, что это запасной вариант на случай, если США прекратят поставлять оружие Киеву

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Европейские страны, такие как Франция, Великобритания и Польша, могут создать добровольную коалицию по отправке своих военных на Украину в случае, если избранный президент США Дональд Трамп резко сократит военную помощь Киеву. Об этом заявил военный эксперт, профессор Университета Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) в Мюнхене Карло Масала.

"Нам нужен запасной вариант на случай, если США прекратят поставлять оружие на Украину, - приводит его слова редакционное объединению RND. - Речь идет о коалиции [стран]-добровольцев, которые при необходимости были бы также готовы отправить наземные войска на Украину".

В этом отношении сейчас "многое происходит во Франции, Великобритании и Польше", в то время как "Германия остается в стороне от большинства событий", отметил Масала. Однако, по оценкам эксперта, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус "явно преследует цель вернуть Германию в [эту] игру".

25 ноября газета Le Monde проинформировала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину на фоне возможного отказа США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность в январе. В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу насчет этого вопроса, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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