Эксперт Габельник: мины США станут смертоносным наследием для украинцев

Директор Международного движения за запрещение противопехотных мин подчеркнула, что Киеву запрещено использовать их в соответствии с международным правом

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Противопехотные мины, о передаче которых Киеву объявил Вашингтон, станут смертоносным наследием для жителей Украины. Об этом заявила директор Международного движения за запрещение противопехотных мин (ICBL) Тамар Габельник.

"Эта передача [мин] оставит смертоносное наследие для украинского гражданского населения на поколения вперед. Вызывает глубокую тревогу то, что Соединенные Штаты осознанно предоставляют оружие, которое Украине запрещено использовать в соответствии с международным правом", - отметила Тамар Габельник в заявлении, опубликованном в Женеве. Она подчеркнула, что ICBL особенно встревожена попытками оправдать использование этого оружия Украиной - государством - участником Конвенции о запрете противопехотных мин. "Любые разрешительные заявления о возможном использовании Украиной противопехотных мин непростительны", - сказала она, добавив, что "украинский народ нуждается в завершении этой жестокой войны, а не в оружии, которое продлит его страдания еще долго после окончания конфликта".

Заявление Габельник приурочено к проходящей в Камбодже (25-29 ноября) пятой обзорной конференции стран - участниц Конвенции о запрете противопехотных мин. Как сообщило ICBL, оно намерено "в течение всей недели проводить публичные акции в знак протеста против шокирующего решения [США]". По его мнению, действия Вашингтона "представляют собой серьезную угрозу глобальным усилиям по ликвидации противопехотных мин". В ICBL призвали США пересмотреть "планы по передаче противопехотных мин Украине, а украинское правительство выполнить свои обязательства по международному праву и отказаться от этого смертоносного подарка".

Пентагон на прошлой неделе подтвердил, что администрация США санкционировала применение противопехотных мин на Украине. В ведомстве уточнили, что речь идет о так называемых нестойких минах, которые становятся инертными спустя некоторое время. Ранее The Washington Post проинформировала, что президент США Джо Байден санкционировал поставку на Украину противопехотных мин, тем самым отказавшись от принятой в 2022 году политики ограничения их применения за пределами Корейского полуострова.

ICBL основано в 1992 году и включает в себя более 1,4 тыс. групп, действующих более чем в 90 странах мира. В 1997 году движение было удостоено Нобелевской премии мира за усилия по заключению Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. С момента вступления конвенции в силу в 1999 году к ней присоединилось 164 государства. По оценкам Международного Комитета Красного Креста, данный вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.