В Польше заявили, что "Орешник" стал серьезной проблемой для Украины

Имеющиеся у Киева системы ПВО не способны зафиксировать ее запуск и полет, сообщил бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" стала серьезной проблемой для Украины, так как имеющиеся у Киева системы ПВО не способны зафиксировать ее запуск и полет. Об этом заявил в интервью порталу Fronda бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

"По моему мнению, россияне таким образом (применением ракеты "Орешник" - прим. ТАСС) показали, что системы ПВО, которые есть у украинцев, не способны бороться с межконтинентальными ракетами, летающими на больших высотах. <...> Это серьезная проблема для украинцев, поскольку запуск этой ракеты никто не зафиксировал. Спутниковая разведка, будь то военная, американская или коммерческая, которую использует Украина, должна обнаружить запуск и полет этой ракеты. Однако это не случилось, и тревога не была поднята", - сказал Скшипчак.