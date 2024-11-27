F-35A так и не смог стать штурмовиком: итоги испытаний истребителя

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В 2018 и 2019 годах по требованию Конгресса ВВС США должны были провести сравнительные испытания, чтобы проверить способность истребителя F-35A работать так же, если не лучше, чем штурмовик А-10 Warthog (с его грозной 30-мм пушкой GAU-8 Avenger).

Однако Пентагон не спешил тестировать «стелс»-самолет и опубликовал конфиденциальный отчет лишь в феврале 2022 года, то есть три года спустя. Как утверждается в выводах некоммерческой надзорной организации POGO, контролирующей действия правительства США, такая задержка была обусловлена тем, что Минобороны стремилось не допустить компрометации F-35A.

POGO получила доступ к сильно отредактированной версии указанного отчета. Согласно его выводам, благодаря своей способности нести гораздо больше боеприпасов «Бородавочник» продемонстрировал, что для уничтожения назначенных ему целей требуется меньше боевых вылетов.

Однако испытательное бюро Пентагона тем не менее отдало предпочтение F-35A из-за способности истребителя в отличие от штурмовика действовать в условиях оспариваемой среды [то есть, видимо, вблизи воздушной угрозы], хотя указывалось, что необходимо повысить эффективность работы «стелса» в этой роли.

В POGO указали, что А-10 может нести 16 бомб GBU-39 [по сравнению с 8 у F-35A] и что его пушка GAU-8 значительно эффективнее, чем 25-мм GAU-22А, используемая «стелсом», и имеет гораздо больший боезапас (1350 выстрелов против всего 181).

У F-35A (в отличие от F-35B и F-35C) пушка установлена внутри фюзеляжа и демонстрирует неприемлемые характеристики, поскольку она слишком неточна при поражении наземных целей.

Источник изображения: topwar.ru

А-10

После этих нареканий со стороны POGO в Пентагоне заверили ряд американских военно-тематических изданий, что отмеченные проблемы устранены:

После работы с ВВС США и нашими промышленными партнерами мы можем подтвердить, что пушка была улучшена и она эффективна.

После этого, в марте 2023 года, POGO получила новый отчет Минобороны, которое только что одобрило переход к «полномасштабному производству F-35». В нем подробно описываются все недостатки, которыми страдает F-35.

В данном отчете, также «отредактированном», обсуждаются уже известные проблемы, касающиеся, в частности, поддержания самолета в рабочем состоянии, его снабжения запасными частями, чрезмерные логистические затраты на развертывание F-35A и F-35B. Что касается пушки, то решение пока не найдено:

Пушка F-35 не способна поражать цели из-за проблем с конструкцией и размещением

- говорится в итоговом документе.

Кроме того, в отчете рассматривается способность F-35 противостоять кибератакам:

Осведомленность о его реальной уязвимости [в этой области] ограничена.