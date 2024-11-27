Украина готовится объяснить Трампу, почему США должны продолжать поддержку (The Washington Post, США)

Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Trump Tower 27 сентября 2024 года, в Нью-Йорке.

Washington Post: в Киеве ищут способы убедить Трампа "помогать" Украине

На Украине надеются, что смогут найти подход к новому американскому президенту, пишет The Washington Post. Власти в Киеве хотят убедить Трампа, что "помощь" Украине — не благотворительность, а возможность для США обогатиться и обезопасить себя.

Шивон О'Грейди (Siobhán O'Grady), Сергей Корольчук (Serhii Korolchuk), Дэвид Стерн (David L. Stern)

Пока Киев готовится к неизбежной неопределенности, связанной с избранием нового американского президента, украинские официальные лица и бизнесмены придумывают разные способы убедить Дональда Трампа, что сильная Украина принесет пользу его политическим целям, и с осторожным оптимизмом говорят о том, что он будет действовать быстрее и решительнее, чем президент Джо Байден.

Киев надеется убедить Трампа, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически эффективная геостратегическая возможность, которая в конечном счете обогатит и обезопасит Соединенные Штаты и их интересы. Украина надеется воспользоваться деловым подходом Трампа к дипломатии. Там полагают, что, предложив американским компаниям выгодные возможности для бизнеса, смогут добиться от нового президента содействия в отражении российского наступления.

У украинских руководителей сохраняется надежда на то, что Трамп поможет прекратить вооруженный конфликт на Украине справедливым для Киева образом, хотя и Трамп, и многие люди из его окружения не раз говорили, что военные действия слишком дорого обходятся американским налогоплательщикам, и поэтому их надо завершить немедленно. Такая риторика вызывает опасения по поводу того, что Трамп резко и неожиданно сократит помощь украинской армии и заставит Киев уступить России свои территории.

Украинские чиновники выражают недовольство медлительностью администрации Байдена в предоставлении помощи. Многие украинцы по сути дела игнорируют негативные комментарии Трампа, вспоминая лишь о том, что он стал первым американским руководителем, решившим напрямую продавать смертоносное оружие Украине.

В первый президентский срок Трампа Украина получила переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", которые администрация Обамы долгое время отказывалась поставлять. Именно эти ракеты помогли сорвать замыслы русских по овладению столицей Украины в начале 2022 года (во всяком случае, так все было по версии автора статьи, — прим ИноСМИ). Трамп позже указывал на эти поставки, которые продолжались и после того, как его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским стал ключевым моментом в деле об импичменте. Он при этом утверждал, что обходится с российским президентом Владимиром Путиным намного суровее, чем демократы.

"Первое оружие, полученное Украиной от США, поставил президент, ненавидящий Украину", — сказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, занимавший этот пост до сентября. По его словам, несмотря на непредсказуемость Трампа, с его приходом на пост президента для Украины может начаться эра позитивных изменений.

Чтобы заручиться поддержкой Трампа на сей раз, Киеву понадобится создавать похожие ситуации, "когда помощь Украине будет считаться сильной стороной Трампа", сказал Кулеба. "Если его цель заключается в демонстрации силы, чтобы со временем можно было сказать, что он лучше Байдена, что Байден потерпел неудачу, а он прекратил военные действия, тогда сдача Украины для него не лучший способ двигаться вперед", — продолжил экс-министр.

Украинцы считают, что сдержанность администрации Байдена в вопросах помощи вредит авторитету США и положению Америки как гаранта международной безопасности. Они недовольны и тем, что Байден публично выражает поддержку Украине, но когда дело дошло до решений по поставкам важнейших образцов вооружений, его команда заняла весьма консервативную позицию, опасаясь российского возмездия.

В последние недели украинцы всячески рекламируют новую эпоху в американской политике по отношению к Украине, включая концепцию "мира посредством силы" Они надеются, что их призывы найдут отклик у Трампа, в отличие от Байдена.

Украинский оппозиционный депутат Владимир Арьев надеется, что Трамп будет "проверять каждый цент потраченной на Украине американской помощи" — но не потому, что он против Украины, а из-за того, что у него серьезный конфликт с администрацией Байдена.

"Если Трамп хочет снова сделать Америку великой, в его интересах защитить Украину от поглощения Россией, так как этот момент может стать реальной точкой невозврата для репутации США как куратора международной безопасности", — сказал Арьев.

Советник украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Киев должен объяснить Трампу политический прагматизм поддержки Украины. "Нам необходимо предоставить представителям администрации Трампа и самому Трампу максимально полную информацию о логике процесса, — заявил он. — Вы тратите небольшие деньги сегодня на поддержку Украины — оружием, финансами и так далее. Вы инвестируете и производите. Вы полностью обнуляете российский военный потенциал, а после этого вы доминируете".

"Я не могу себе представить, чтобы Трамп стал подыгрывать такому человеку, как Путин", — добавил Подоляк.

Тем не менее, очень многое изменилось с тех пор, как Трамп дал добро на поставки "Джавелинов" Киеву. Сейчас избранного президента окружают совсем другие люди, в том числе, будущий вице-президент Дж. Вэнс, голосовавший в качестве сенатора против помощи Украине, и предприниматель-миллиардер Илон Маск, который поддержал Украину, дав ей доступ к Starlink, но вместе с этим высмеивает Зеленского и подвергает сомнению роль США в этом вооруженном конфликте.

Полномасштабные военные действия идут на Украине почти три года. Киев требует для себя членства в альянсе НАТО, из которого Трамп грозит вывести Америку. А Путин в ответ на недавнее решение Байдена снять с Украины некоторые ограничения на применение дальнобойного оружия выступает с новыми угрозами, обещая расширить и активизировать военную операцию.

Обозреватели говорят, что очень многое будет зависеть от личных способностей Зеленского убедить Трампа изменить свою точку зрения на дальнейшие действия.

"На плечи Зеленского ляжет очень многое, — сказал Скотт Каллинейн (Scott Cullinane), возглавляющий отдел государственных дел в поддерживающей Украину неправительственной организации Razom. — Ему придется взять на себя роль персонального собеседника Трампа. … Я не уверен, что в данный момент кроме него есть еще какой-то человек, способный сделать необходимое".

Похоже, Зеленский уже осознал эту реальность. Он поговорил с Трампом по телефону сразу после его победы на выборах в начале месяца. В сентябре была личная встреча, на которой Зеленский передал Трампу свой "план победы", где есть раздел о природных ресурсах Украины.

Украина представляет свои полезные ископаемые как хорошую возможность для американского бизнеса. Она указывает на свое крупнейшее в Европе хранилище природного газа, на наличие месторождений полезных ископаемых, включая литий, который очень важен для изготовления микрочипов и в производстве электромобилей. Это может заинтересовать Маска и его автомобилестроительную компанию.

"Контроль над литием — это контроль над экономикой будущего", — говорит эксперт по украинской промышленности Владимир Васюк, консультирующий украинский парламент по вопросам экономики. Западному миру будет лучше, если эти материалы останутся в руках "весьма дружественной страны, такой как Украина", отметил он.

Украина должна умело воспользоваться деловым подходом Трампа к внешней политике и позиционировать себя таким образом, чтобы заключать соглашения с американскими компаниями о добыче ее полезных ископаемых, особенно лития, сказал Васюк. Самые крупные месторождения лития находятся в центральной части страны, далеко от сегодняшней линии фронта. По словам Васюка, на Украине достаточно лития для производства 15 миллионов аккумуляторов для электромобилей, хотя одно месторождение уже находится под контролем России, а другое расположено недалеко от передовой.

"Украинский газовый рынок самый высокодоходный в мире, — сказал генеральный директор государственной компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов, в ближайшее время отправляющийся в США на переговоры с американскими компаниями. — Я уверен, что у американских компаний на Украине большое будущее, причем сейчас, а не завтра". По его словам, администрация Трампа состоит из людей, обладающих богатым деловым опытом и знаниями. "Я думаю, было бы великолепно, если бы они рассмотрели этот вопрос. Мы говорим о многомиллионных контрактах, которые можно заключить немедленно", — добавил Чернышов.

Эти сигналы были явно услышаны некоторыми американскими республиканцами. Выступая на прошлой неделе на Fox News, сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм* (Lindsey Graham), неоднократно посещавший Украину во время вооруженного конфликта, назвал эту страну кладовой редкоземельных минералов на триллионы долларов. "Украина готова заключать сделки с нами, а не с русскими, — сказал он. — Поэтому в наших интересах сделать так, чтобы Россия не взяла эту страну под свой контроль".

* Внесен в перечень террористов и экстремистов