В США заложили 83-й эсминец класса "Арли Бёрк"

На верфи Huntington Ingalls Industries в Паскагуле (штат Миссисипи) заложили 83-й эсминец класса "Арли Бёрк", предназначенный для ВМС США. Как отмечает The Defense Post, "Сэм Нанн" станет пятым кораблем данного типа в конфигурации Flight III.

Эсминец назван в честь сенатора США от штата Джорджия и председателя Комитета по вооруженным силам, который инициировал Закон о реорганизации Пентагона и Программу Нанна–Лугара по совместному уменьшению ядерной угрозы, в рамках которой Соединенные Штаты и Россия сократили свои потенциалы после окончания холодной войны.

Эсминец "Сэм Нанн", США Википедия

Во время церемонии на специальной пластине, прикрепленной к основанию корпуса, выгравировали инициалы дочери сенатора и спонсора корабля Мишель Нанн. Присутствовал на мероприятии и сам 86-летний Сэм Нанн.

Сейчас на верфи в Паскагуле строятся еще четыре эсминца класса "Арли Бёрк": "Тед Стивенс", "Джеремайя Дентон", "Джордж М. Нил" и "Тэд Кокран".

Ключевые отличия эсминцев класса "Арли Бёрк" модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

AN/SPY-6(V)1 – 3D-радар с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, способный одновременно отслеживать баллистические и крылатые ракеты противника.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".