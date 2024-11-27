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Военное обозрение

Показаны кадры взрыва японской ракеты Epsilon S во время очередных испытаний двигателя

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Источник изображения: topwar.ru

Испытания новой японской твердотопливной ракеты-носителя Epsilon S в очередной раз завершились неудачей. Как сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), во время наземных испытаний запуска двигателя второй ступени на космодроме Танэгасима произошел взрыв.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, как двигатель новой японской ракеты взрывается на начальном этапе испытательного запуска. Взрыв произошел через 49 секунд после начала испытаний, таким образом испытания, которые планировалось проводить в течение 120 секунд, завершились досрочно. Запуск Epsilon S должен был состояться до конца текущего финансового года (до 31 марта 2025 года). Предполагается, что новая ракета заменит предыдущую модификацию Epsilon, которая используется с 2013 года. Как сообщают японские СМИ, в результате взрыва при неудачных испытаний ракеты никто не пострадал, а возгорание оперативно потушено. В настоящее время JAXA проводит расследование причин инцидента.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Epsilon S представляет собой легкую ракету-носитель, предназначенную для коммерческого использования, в частности, для вывода на орбиту небольших космических спутников. Длина ракеты составляет около 27 метров, диаметр — 2,5 метра, аппарат способен выводить на низкую околоземную орбиту 1,4 тонны полезной нагрузки.

В июле прошлого года испытания двигателя Epsilon S также завершились взрывом, произошедшим на 55-й секунде после запуска.

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Страны
Япония
Компании
JAXA
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