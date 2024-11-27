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ЦАМТО

Минобороны Австралии выбрало для закупки десантный корабль LST-100 компании Damen

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Построенный для ВМС Нигерии в Шарджа (ОАЭ) на предприятии Damen-Albwardi Shipyard Sharjah судостроительной группы Damen Shipyards Group по проекту Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100) большой десантный корабль LST 1314 Kada во время завершающего эта
Построенный для ВМС Нигерии в Шарджа (ОАЭ) на предприятии Damen-Albwardi Shipyard Sharjah судостроительной группы Damen Shipyards Group по проекту Damen LST 100 (Landing Ship Transport 100) большой десантный корабль LST 1314 Kada во время завершающего этапа испытаний, март 2022 года.
Источник изображения: www.military.africa

ЦАМТО, 28 ноября. Разработанный компанией Damen Shipyards Group проект десантного корабля LST-100 (Landing Ship Transport 100) выбран предпочтительным вариантом в рамках проекта поставки СВ Австралии нового десантного корабля.

Как сообщило 22 ноября Министерство обороны Австралии, 8 новых кораблей, получивших обозначение Landing Craft Heavy, будут построены на основе проекта LST-100 на предприятии австралийской судостроительной компании Austal в Хендерсоне в случае заключения контракта.

Закупка кораблей осуществляется в рамках проекта Land 8710 (Фаза 2), предусматривающего оснащение Сухопутных войск Австралии десантными кораблями водоизмещением 3000-4000 т. Они заменят десантные катера класса "Баликпапан", которые были сняты с вооружения в 2014 году. Как ожидается, строительство первого десантного корабля LST-100 начнется в 2026 году. Новые корабли обеспечат доставку и эвакуацию войск, логистическую поддержку, а также оказание гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.

В рамках первого этапа проекта Land 8710 СВ Австралии закупают новые средние десантные корабли для замены устаревших LCM-8.

По информации Министерства обороны, новый десантный корабль сможет перевозить более 500 т военной техники и оборудования. В частности, он позволит транспортировать 6 основных боевых танков "Абрамс", 11 боевых машин пехоты "Редбак" или 26 РСЗО M142 HIMARS. Корабль также будет оснащен вооружением для самообороны.

Как сообщал ЦАМТО, LST-100 представляет собой разработанный Damen корабль длиной 100,08 м, шириной 16 м, водоизмещением 3900 т и детвейтом 1400 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C и 4 генераторами Caterpillar C18 и может развивать максимальную скорость 16 узлов. Дальность хода на скорости 15 узлов составляет 4000 морских миль, автономность – 15 суток экипаж – 32 человека. Корабль может взять на борт до 250 военнослужащих, а также два десантных катера LCVP. Он оборудован кормовой и носовой рампами, летной площадкой для среднего вертолета.

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Австpалия
Продукция
HIMARS
Компании
Austal
Caterpillar
Damen Shipyards
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