Минобороны Австралии выбрало для закупки десантный корабль LST-100 компании Damen

ЦАМТО, 28 ноября. Разработанный компанией Damen Shipyards Group проект десантного корабля LST-100 (Landing Ship Transport 100) выбран предпочтительным вариантом в рамках проекта поставки СВ Австралии нового десантного корабля.
Как сообщило 22 ноября Министерство обороны Австралии, 8 новых кораблей, получивших обозначение Landing Craft Heavy, будут построены на основе проекта LST-100 на предприятии австралийской судостроительной компании Austal в Хендерсоне в случае заключения контракта.
Закупка кораблей осуществляется в рамках проекта Land 8710 (Фаза 2), предусматривающего оснащение Сухопутных войск Австралии десантными кораблями водоизмещением 3000-4000 т. Они заменят десантные катера класса "Баликпапан", которые были сняты с вооружения в 2014 году. Как ожидается, строительство первого десантного корабля LST-100 начнется в 2026 году. Новые корабли обеспечат доставку и эвакуацию войск, логистическую поддержку, а также оказание гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.
В рамках первого этапа проекта Land 8710 СВ Австралии закупают новые средние десантные корабли для замены устаревших LCM-8.
По информации Министерства обороны, новый десантный корабль сможет перевозить более 500 т военной техники и оборудования. В частности, он позволит транспортировать 6 основных боевых танков "Абрамс", 11 боевых машин пехоты "Редбак" или 26 РСЗО M142 HIMARS. Корабль также будет оснащен вооружением для самообороны.
Как сообщал ЦАМТО, LST-100 представляет собой разработанный Damen корабль длиной 100,08 м, шириной 16 м, водоизмещением 3900 т и детвейтом 1400 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Caterpillar 3516C и 4 генераторами Caterpillar C18 и может развивать максимальную скорость 16 узлов. Дальность хода на скорости 15 узлов составляет 4000 морских миль, автономность – 15 суток экипаж – 32 человека. Корабль может взять на борт до 250 военнослужащих, а также два десантных катера LCVP. Он оборудован кормовой и носовой рампами, летной площадкой для среднего вертолета.