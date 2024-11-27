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ТАСС

В Литве готовы рассматривать возможность отправки европейских войск на Украину

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ВС Литвы
ВС Литвы.
Источник изображения: Ministry of National Defence Republic of Lithuania/wikimedia.org

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна должна быть открыта к предложениям, которые были выдвинуты президентом Франции Эмманюэлем Макроном

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Литва готова рассматривать сценарии, при которых европейские военнослужащие могут отправиться на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы должны быть открыты к предложениям, которые были выдвинуты президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном. <...> Может потребоваться, чтобы европейские солдаты появились на украинской земле <...>, и Литва всегда открыта к рассмотрению таких вариантов", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу насчет этого вопроса, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. 25 ноября газета также проинформировала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов частных военных компаний (ЧВК) на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 

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