"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Президент России выступил с неожиданным обращением к личному составу Вооруженных сил и гражданам, партнерам страны и тем, "кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения", в связи с ударами по Курской и Брянской областям западным дальнобойным оружием. Комментируя эти события, он указал на угрозу глобального конфликта, к которому ведут действия США. Также Верховный главнокомандующий поделился некоторыми сведениями о новейшей отечественной разработке — ракете "Орешник". Что о ней известно — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Несколько дней назад США и западные союзники разрешили Киеву удары вглубь России. Аналитики неоднократно подчеркивали, что переданные Украине дальнобойные ракеты — американские ATACMS и британские Storm Shadow — способны наводить только натовские военные, так как с таким оружием учат обращаться годами.

Путин неоднократно обращал на это внимание. Напомнил и сейчас.

Российский специалист изучает фрагменты ракет ATACMS Источник изображения: © РИА Новости

"Девятнадцатого ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS (имелись в виду ATACMS. — Прим. ред.) производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях", — сказал он.

В Брянской области в результате попадания загорелся склад боеприпасов — об этом 19-го числа сообщало и Минобороны. Обошлось без жертв. Однако 21 ноября ударили по одному из командных пунктов группировки войск "Север" — есть убитые и раненые среди внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командование и оперативный состав не пострадали, уточнил президент.

Российский специалист разбирает упавшую англо-французскую ракету Storm Shadow Источник изображения: © РИА Новости

Вопреки желанию киевского режима, ни поставки дальнобойных ракет, ни разрешение бить ими вглубь российской территории не изменили ситуацию на фронте. Это Верховный главнокомандующий особенно подчеркнул.

"Применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены", — отметил он.

Ответный удар

В итоге Россия нанесла ответный удар по одному из "крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов", который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

Скорее всего, речь об одном из столпов украинского ВПК — заводе "Южмаш" в Днепропетровске. Там киевский режим пытается реализовать собственную программу баллистических ракет.

Интересно, что объект поразили оружием, о котором ранее было неизвестно. Владимир Путин впервые публично упомянул новейший комплекс "Орешник".

По словам президента, это баллистическая ракета средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками. Скорость — два-три километра в секунду. Гарантированно преодолевает любую систему ПВО и ПРО.

Ракетный комплекс "Авангард" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

"Орешник", судя по опубликованным в Сети видео ночного удара, оснащен разделяющейся головной частью индивидуального наведения.

Средняя дальность — от 1000 до 5500 километров. К такому типу, например, относилась советская РСД-10 "Пионер". И перспективная РС-26 "Рубеж", не попавшая в госпрограмму вооружений до 2027 года из-за гиперзвукового "Авангарда". Именно "Рубеж" украинские эксперты днем обвинили в ударе по Днепропетровску.

Благодаря своим высоким скоростным характеристикам твердотопливный "Орешник" обеспечивает крайне малое подлетное время до ключевых объектов НАТО в Европе. Так, будучи запущенной с полигона Капустин Яр, ракета сможет поразить американскую базу ПРО в польском Редзиково примерно через 11 минут. Крупная авиабаза Рамштайн в Германии будет уничтожена через 15 минут, штаб-квартира Альянса в Брюсселе — через 17 минут. Предпринять контрмеры за такое время — очень проблематично.

Кадр из видео удара ракетой "Орешник" Источник изображения:

На кадрах с уличных камер и фото, опубликованных в Сети, — шесть практически вертикальных прилетов. Можно предположить, что шесть боевых блоков — стандартная боевая нагрузка "Орешника". Взрывов не последовало. Вероятно, удар наносился инертными боевыми блоками — болванками.

Даже если били ими, кинетической энергии вполне хватит, чтобы нанести серьезный ущерб, поскольку в атмосферу боевой блок входит на гиперзвуковой скорости. Впрочем, не исключено, что использовались ракеты с проникающей головной частью для уничтожения подземных коммуникаций предприятия.

Президент России Владимир Путин наблюдает по видеосвязи за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

"Орешник" — не первое российское перспективное оружие, о существовании которого президент сообщал лично. В 2018-м он анонсировал тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", крылатую ракету с ядерным двигателем "Буревестник", подводный дрон дальнего действия "Посейдон" и гиперзвуковой комплекс "Авангард". И тоже подчеркивал, что такое оружие невозможно перехватить.

Против "Орешника" нет "рецепта". Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов (те самые 2,5-3 километра в секунду, упомянутые президентом). Современные системы ПВО и создаваемые американцами ПРО в Европе "подобные ракеты не перехватывают, это исключено", подчеркнул президент.

Статья о ракете "Орешник" в онлайн-энциклопедии "Википедия" Источник изображения: © РИА Новости

Серийное производство

"Орешник" примут на вооружение и, по словам Путина, решение по серийному производству этих вооружений принято и практически организовано.

Также он отметил, что эта ракета не является оружием массового поражения.

"По факту система "Орешник" стратегическим оружием не является, во всяком случае, это не межконтинентальная баллистическая ракета, не является средством массового поражения — в том числе и потому, что это еще и высокоточное оружие", - пояснил он.

Также президент сообщил, что противодействия системе "Орешник" на сегодня не существует, ее испытания продолжатся. В России, отметил он, есть несколько систем, подобных "Орешнику", сейчас они также проходят испытания.

"Такого оружия, как мы знаем, как вы знаете, ни у кого в мире пока нет. Да, рано или поздно оно появится и в других ведущих странах, мы знаем, какие разработки там ведутся. Но это будет завтра. Или через год, или через два. А у нас эта система есть сегодня. И это важно", - подчеркнул верховный главнокомандующий.

"Вправе применять"

Удар по заводу был испытанием нового оружия. Президент пояснил: "объекты для поражения" во время тестовых запусков будут выбираться "исходя из угроз безопасности Российской Федерации". И не факт, что они находятся на Украине.

"Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", — предупредил Путин.

Бельгийские военные контингента НАТО на полигоне в Пабраде, Литва Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

И сделал важное уточнение: "Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям — открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию".

"Совершили ошибку"

Президент подчеркнул: разработка новейших ракет — ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — сказал он. — Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению".

Учения Freezing Winds — 24 в Финляндии Источник изображения: © U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Christian Salazar

Также глава государства обратил внимание на то, что Россия добровольно в одностороннем порядке "взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира".

Путин опять напомнил, что российские власти всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но готовы "к любому развитию событий".

"Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", — отметил президент. И добавил, что, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, Вашингтон толкает весь мир к глобальному конфликту.

Международная реакция

Ведущие западные СМИ почти сразу выпустили публикации с аналитикой обращения Путина. Газета The Wall Street Journal взяла комментарий у высокопоставленного представителя администрации США. "Это сигнал", — сказал собеседник издания.

Чуть позже смысл этих слов раскрыл лидер одной из стран НАТО — премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, заявление российского лидера нужно воспринимать серьезно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

"В России, если президент что-то говорит, это не болтовня, у этого есть вес и последствия. <...> Когда Россия изменяет правила применения ядерного оружия, называемые доктриной, это не коммуникационный прием, это не уловка — ее изменили! И у этого будут последствия", — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

Быстро отреагировали и в Киеве. Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие "сильной реакции" союзников на ход Москвы. Впрочем, он уже несколько месяцев критикует Запад "за бездействие" и "нежелание помогать" в противостоянии с Россией.

Не исключено, что после демонстрации новейшего оружия "друзья Украины" еще больше сократят объемы помощи. Как отмечают эксперты, удар ракетой "Орешник" показал, что у России еще "припасены козыри" — с учетом того, что такие данные, как радиус поражения, стоимость и место производства, строго засекречены. Остается только гадать, что покажут в следующий раз.