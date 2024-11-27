Британские разработчики показали возможности нового автономного подводного аппарата

Группа инженеров BAE Systems провела у берегов Портсмута испытания автономного необитаемого сверхбольшого подводного аппарата типа XLAUV. Как уточняет Navy Recognition, беспилотник назван "Херн" (Herne) в честь фольклорного персонажа – охотника-призрака, который упоминается, например, в пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы".

Аппарат предназначен для защиты подводной инфраструктуры, поддержки противолодочных борьбы и обеспечения скрытного патрулирования обширных подводных пространств. "Эта передовая платформа обеспечивает непревзойденную эксплуатационную гибкость и способна адаптироваться к разнообразным и меняющимся задачам", – утверждают разработчики беспилотника.

Испытания автономного необитаемого подводного аппарата "Херн", Великобритания BAE Systems

В ходе проведенных испытаний испытывались способности дрона "Херн" выполнять заранее запрограммированную миссию, которая включала разведывательные и рекогносцировочные цели. Беспилотник, оснащенный системой управления Nautomate от BAE Systems, продемонстрировал бесперебойную работу в полностью автономном режиме.

Как пояснили BAE Systems, Nautomate – самостоятельное решение компании, созданное для применения на различных платформах. Система снижает зависимость от операторов-людей, освобождая квалифицированный персонал для выполнения задач, где их опыт наиболее ценен, а также минимизирует риски в сложных и опасных условиях.

Автономность аппарата "Херн" значительно расширяет его оперативный диапазон по сравнению с традиционными подлодками с экипажем. Без потребности в системах жизнеобеспечения и пополнении запасов беспилотник может вести патрулирование в течение длительного времени, что повышает эффективность в поддержании безопасности. Кроме того, открытая архитектура позволяет проводить модернизацию с помощью дополнительных модулей для конкретных миссий, обеспечивая совместимость с новыми технологиями и меняющимися потребностями.

Разработка безэкипажной субмарины "Херн" ускорилась благодаря сотрудничеству BAE Systems и канадской компании Cellula Robotics. В рамках этого партнерства работающий прототип был создан всего за 11 месяцев.

"Автономный подводный аппарат "Херн" выделяется среди других разработок этого типа своей передовой модульной конструкцией и силовой установкой на водородных топливных элементах, которые обеспечивают повышенную выносливость и адаптивность", – отмечает Navy Recognition.

Конструктивные особенности позволяют дрону оставаться под водой до 45 дней, преодолевая расстояния до 5000 км. Его грузоподъемность рассчитана на интеграцию различных систем, предназначенных для выполнения конкретных задач, включая дистанционно управляемые подводные аппараты (ROV), усовершенствованные буксируемые гидроакустические системы и разведывательное оборудование.