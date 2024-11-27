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ТАСС

Дания направит $1,4 млрд в 2025 году на военную промышленность Украины

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Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © flickr.com / Jacob Bøtter

По данным газеты The Wall Street Journal, страны ЕС не могут обеспечить Киев достаточным количеством оружия, поэтому начинают "финансировать контракты с военными заводами" страны

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Дания намерена начать финансирование военных заводов Украины для продолжения конфликта с РФ. Королевство хочет привлечь не менее $1,4 млрд в 2025 году, сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что страны Евросоюза не могут обеспечить Украину достаточным количеством оружия, поэтому начинают "финансировать контракты украинских властей с военными заводами" страны, поскольку те испытывают нехватку средств. При этом Киев предварительно направляет союзникам информацию о компаниях и необходимых видах вооружений, а государства ЕС "самостоятельно проверяют производителей, прежде чем соглашаться на сделки". По оценкам европейских чиновников, этот подход позволит Украине "приобретать оружие быстрее и в большем количестве, чем ждать, пока оно будет произведено в Европе".

"Это пример того, как можно обеспечить более быструю доставку [вооружений на фронт], а также укрепить собственное производство оружия на Украине", - заявил в интервью газете министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, Копенгаген намерен предоставить украинским заводам "не менее $1,4 млрд" в 2025 году.

Позицию Дании уже поддержали в НАТО. "Если увеличить [военный] потенциал Украины, то нам самим придется поставлять меньше вооружений, и мы сможем снова наращивать свои возможности", - приводит газета слова главы Военного комитета НАТО, голландского адмирала Роба Бауэра.

Инициативу также одобрили в шведском военном ведомстве. "Используя датскую модель, мы можем гарантировать, что пожертвованные [Украине] средства пойдут на производство вооружений, в которых она нуждается больше всего, - заявил изданию министр обороны королевства Пол Йонсон. - Пожелания и потребности украинцев на поле боя могут быть лучше удовлетворены".

Российские власти неоднократно подчеркивали, что накачивание Украины оружием не снизит решимости Москвы и не изменит хода СВО. 

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