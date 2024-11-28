Володин назвал ракету "Орешник" щитом России

Спикер Госдумы Володин назвал новейшую ракету "Орешник" щитом России

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Новейшая ракета средней дальности "Орешник" - это щит России, то оружие, которое поддерживает мир во всем мире, считает председатель ГД Вячеслав Володин.

"А также поблагодарим разработчиков новейшего ракетного комплекса "Орешник": инженеров, рабочих, ученых, это щит нашей Родины, оружие, которое поддерживает мир во всем мире. Коллеги, давайте им выскажем слова благодарности и нашу поддержку!", - сказал Володин на пленарном заседании ГД.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.