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ТАСС

Индия планирует направить космическую станцию для изучения Марса

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Поверхность Марса
Поверхность Марса.
Источник изображения: NASA / JPL / Arizona State University / Cornell University / Reuters.

По данным The Times of India, правительство Индии одобрило четыре крупных проекта в сфере космоса, включая следующую миссию на Луну и исследование Венеры

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии планирует запуск космической автоматической станции для изучения Марса. Об этом сообщил директор Индийской организации космических исследований (ISRO) Нилеш Десаи.

"В ближайшие два года мы не только выведем беспилотный аппарат на орбиту Марса, но и сделаем попытку его посадки на поверхность этой планеты. После этого к Марсу будет запущен индийский пилотируемый корабль", - приводит слова Десаи издание The Times of India.

К настоящему времени правительство Индии одобрило четыре крупных проекта в сфере космоса, включая следующую миссию на Луну и исследование Венеры. Среди проектов - лунная миссия "Чандраян-4". В ходе нее планируется сбор лунных образцов и доставка их на Землю для научного изучения. Спутник к Венере будет запущен к 2028 году. Автоматическая станция "Венера - орбитальная станция" проведет детальное изучение поверхности и недр, ионосферы и влияния Солнца на атмосферу этой планеты.

По словам директора ISRO, кабмин Индии также утвердил создание индийской космической орбитальной станции, которая будет состоять из пяти модулей. Запуск первого из них запланирован к 2028 году, полностью станция будет готова к 2035 году. С борта орбитальной станции стартует к Луне пилотируемый корабль, экипажу которого предстоит совершить посадку на поверхность естественного спутника Земли к 2040 году. 

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Луна
Марс
1 комментарий
№1
28.11.2024 10:53
Цитата
"В ближайшие два года мы не только выведем беспилотный аппарат на орбиту Марса, но и сделаем попытку его посадки на поверхность этой планеты. После этого к Марсу будет запущен индийский пилотируемый корабль", - приводит слова Десаи издание The Times of India.
- горячие парни! Видимо пропустили несколько этапов м/у АМС и пилотируемой экспедицией :)

Но, в исследованиях дальнего космоса, нас обходят уже даже индусы
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