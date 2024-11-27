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Военное обозрение

После визита Шойгу в Афганистан в Госдуму внесён проект исключения «Талибана» из списка террористических организаций

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Источник изображения: topwar.ru

Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную Думу законопроект, предусматривающий возможность исключения движения «Талибан»* из списка террористических организаций, куда его внесли в 2003 году. Возможно, уже к Новому году этот статус для талибов будет отменен.

Несмотря на свой статус, талибы с приходом к власти развивали сотрудничество с Москвой. А вчера с визитом в Исламскую Республику Афганистан прибыл секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Российская делегация была представлена в обширном составе, включая и заместителя председателя правительства Алексея Оверчука.

Основными вопросами, которые наша делегация обсудила с высшим афганским руководством, были вопросы экономической и физической безопасности представителей российского бизнеса.

В ходе визита Шойгу встретился с министрами обороны и внутренних дел страны Мохаммадом Якубом и Сираджуддином Хаккани, а также с вице-премьерами Мохаммадом Абдул Кабиром и Абдулом Гани Барадаром.

Афганская сторона заверила нашу делегацию, что уровень безопасности представителей российского бизнеса будет обеспечен на высоком уровне.

Хотел бы сказать, что за то время, которое правительство Афганистана находится у власти, многое изменилось, стало понятным... Мы обсуждали вопросы нашего сотрудничества во всех сферах. Это касается экономики, транспорта, безопасности

- заявил секретарь Совбеза РФ журналистам по итогам визита.

На данный момент «Талибан»* остаётся в списке террористических организаций, запрещённых в России.

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Страны
Афганистан
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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