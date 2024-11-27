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Военное обозрение

Самый лёгкий мобильный миномет: ВСУ показали применение комплекса Alakran

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Источник изображения: topwar.ru

ВСУ получили новую партию бронеавтомобилей Vamtac, оснащенных 120-мм минометом Alakran. Соответствующие изображения показали в сети служащие 210-го отдельного штурмового полка, заявив о применении этого средства поражения в ходе учений.

Как указывается в издании Infodefensa, объем данной поставки не превысил полдюжины, дата прибытия этой техники на Украину неизвестна, как и эксплуатирующие её подразделения, кроме названного.

Vamtac, производимый испанской компанией Urovesa, позиционируется как бронеавтомобиль с «высокой тактической мобильностью». На оснащение ВСУ он поступил в версии Vamtac ST5, считающейся самой передовой в семействе. Она позволяет вмещать 48 мин. Приданный этой технике миномет Alakran выпускается фирмой NTGS с аналогичной «пропиской». В сентябре 2023 года Мадрид заявлял о намерении передать эту мобильную систему ВСУ.

Источник изображения: topwar.ru

Миномет Alakran поставлялся Испанией украинской армии также в двух других исполнениях: будучи установленным на украинскую бронемашину «Барс» и пикап Toyota Land Cruiser.

Как заявляет производитель, развертывание миномета в боевое положение, наведение, стрельба по двум отдельным целям, свертывание и покидание позиции занимают всего 67 секунд, что позволяет избегать контрбатарейного огня противника. Базовая конфигурация системы предусматривает экипаж из трех человек. Техника оснащена автоматизированным оборудованием для управления огнем.

Источник изображения: topwar.ru

В последних версиях комплекс также включает в себя систему автоматического наведения, которая может применяться совместно несколькими подразделениями Alakran, наряду со средствами идентификации целей.

Alakran признан самым лёгким в мире мобильным минометным комплексом, разработанным для обеспечения высокой огневой мощи, предельной точности и сверхмобильности

- утверждается в западном издании Army Recognition.

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