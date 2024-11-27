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Военное обозрение

Греческое издание: Кипр шаг за шагом идёт в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Республика Кипр под руководством президента Никоса Христодулидиса продвигает план постепенной интеграции в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Эта инициатива получила положительную оценку в Вашингтоне и была официально оформлена во время встречи Христодулидиса с президентом США Байденом, сообщает греческая газета Kathimerini.

План, изложенный кипрским президентом, сосредоточен на трёх ключевых приоритетах: установлении институционализированных отношений с НАТО, получении доступа к оборонным возможностям США и модернизации военного потенциала Кипра в соответствии со стандартами альянса.

Для достижения этих целей потребуется значительный политический прогресс, в том числе решение давнего кипрского вопроса и улучшение отношений между ЕС и Турцией. Напомним, что Турция является членом НАТО и часть Кипра находится фактически под ее контролем. Уговорить Анкару дать разрешение на вступление Кипра в альянс будет практически невозможно.

Как отмечает греческое издание, Кипр стремится повысить уровень своей безопасности с помощью механизма коллективной обороны НАТО в соответствии со статьёй 5, которая обеспечивает взаимную защиту в случае нападения. Доступ к передовым вооружениям и программам обучения позволит Кипру модернизировать свои вооружённые силы и улучшить взаимодействие с союзниками по НАТО, укрепив свою общую обороноспособность. Однако очевидно, что главный враг, от которого Кипр пытается защититься, это та же Турция, входящая в тот же блок НАТО.

Кроме того, Кипр должен преодолеть внутреннее сопротивление, вызванное его исторической политикой нейтралитета. С момента обретения независимости в 1960 году Кипр придерживался внеблоковой позиции, в том числе участвовал в Движении неприсоединения.

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