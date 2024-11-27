ВМС Филиппин получат дополнительную партию безэкипажных надводных аппаратов MANTAS T-12

ЦАМТО, 26 ноября. США поставят ВМС Филиппин дополнительную партию безэкипажных надводных аппаратов (unmanned surface vessel – USV) типа MANTAS T-12.

Как сообщает агентство PNA (Philippine News Agency), об этом 19 ноября на пресс-конференции в штаб-квартире Западного командования ВМС Филиппин в Пуэрто-Принсесе (пров. Палаван) заявил министр обороны США Ллойд Остин, отметив, что ранее в этом году были успешно проведены демонстрационные испытания MANTAS T-12.

По словам Л.Остина, дополнительные системы будут переданы Маниле по программе "Иностранное военное финансирование" (FMF). О выделении Филиппинам 500 млн. долл. в качестве военной помощи Л.Остин объявил в июле.

Переносные тактические автономные системы (Man-Portable Tactical Autonomous Systems – MANTAS) T-серии представляют собой многоцелевые безэкипажные надводные аппараты нового поколения разработки компании Maritime Tactical Systems (MARTEC). Они разработаны для выполнения боевых задач ВМС США по всему миру.

MANTAS серии T-12 обладает расширенными возможностями по сравнению со своими предшественниками. Аппарат предназначен для выполнения задач сбора информации, наблюдения и разведки (ISR) в интересах ВМС.

Длина MANTAS серии T-12 составляет 361 см, ширина – 91,5 см, высота – 36 см, осадка – 18 см, максимальный вес – 95 кг. Аппарат может нести до 63,5 кг полезной нагрузки, максимальная скорость – 30 узлов. MANTAS оснащен полностью электрической силовой установкой шестого поколения и системами управления полезной нагрузкой, может быть развернут с берега или судна со вспомогательным оборудованием для запуска и возвращения.

В T-12 могут быть интегрированы "надводные" и "подводные" датчики, такие как электрооптические камеры, сонары, лидары, акустические системы и т.д. Дополнительная конфигурация "gator" с затоплением корпуса обеспечивает возможность проведения скрытных операций.

По информации Armyrecognition.com, помимо аппаратов типа USV, США предоставят ВМС Филиппин новейшие беспилотные летательные аппараты (БЛА), в том числе Aerovel Flexrotor.

Flexrotor, разработанный Aerovel, дочерней компанией Airbus Helicopters, представляет собой малый тактический беспилотный авиационный комплекс (STUAS) "Группы.2" с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL). Аппарат оснащен двигателем на тяжелом топливе, продолжительность полета составляет 33 часа, максимальная скорость – 180 км/ч, грузоподъемность – 8 кг. Компактный по конструкции (2,1 м в длину с размахом крыла 3 м), он требует минимального вспомогательного оборудования и может работать с малых морских платформ.