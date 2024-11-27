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ТАСС

Еврокомиссар Рейндерс заявил, что ЕС потратил на Украину уже €124 млрд

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Дидье Рейндерс
Дидье Рейндерс.
Источник изображения: m.rusnext.ru

Этого недостаточно, считает Дидье Рейндерс

БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и его страны-члены уже потратили на поддержку Украины €124 млрд, но этого недостаточно, заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Евросоюз и его страны уже предоставили Украине помощь, включая военную на €124 млрд", - заявил Рейндерс. Он подчеркнул, что страны ЕС предоставили Украине "все возможные виды вооружений из своих запасов, включая самолеты F-16". "Однако этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя", - признал он, призвав страны ЕС "срочно вновь нарастить помощь". 

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Страны
Украина
Продукция
F-16
Проекты
Евросоюз
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