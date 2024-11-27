Англосаксы толкают Киев на ядерный терроризм, заявил Бортников

Бортников: англосаксы втихую толкают Киев на ядерный терроризм

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Англосаксы втихую толкают Киев на проведение акций ядерного терроризма, а также создание "грязной бомбы", заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию: проведение акций ядерного терроризма и создание "грязной бомбы", - сказал Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать такое устройство, заявил в начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Сотрудников Службы безопасности Украины обучают вопросам применения "грязной бомбы", ее изготовления и подрыва в месте массового скопления людей, говорил генерал.

"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивная начинка распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на больших территориях.