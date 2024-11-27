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В США рассказали об изучении российского Т-90

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Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС.

TNI: в США изучат российский танк Т-90, захваченный на Украине

В США изучат российский танк Т-90, захваченный на Украине и переданный Соединенным Штатам. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сичиу.

Автор напомнил, что танк применяется в ходе специальной военной операции (СВО), при этом его оценки украинской и российской сторон разнятся. Недостатком Т-90 обозреватель назвал размещенный на вращающемся полике башни автомат заряжания, который при попадании снаряда может спровоцировать отрыв башни от основного корпуса танка. Тем не менее, как признает Сичиу, подобное устройство автомата заряжания обеспечивает Т-90 высокую скорострельность.

«Несмотря на недостатки российского танка, Соединенные Штаты, безусловно, проявили к нему интерес, что объясняет, почему в прошлом году Т-90 был замечен на стоянке грузовиков в Луизиане», — говорится в публикации.

Там отмечается, что Пентагон подтвердил изучение российского танка, которое ведется на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде.

В апреле 2023 года пользователь Reddit под ником Mutantlight выложил фотографию трофейного российского боевого танка Т-90. На снимке машина запечатлена на транспортировочном прицепе. Автор кадров пояснил, что заметил технику на ближайшей стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке США.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что Т-90 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области бойцами 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
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