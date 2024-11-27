Войти
Военное обозрение

США начали строительство сразу двух авианосцев

410
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) приступила к постройке сразу двух авианосцев, предназначенных для ВМС США, – USS Enterprise (CVN 80) и USS Doris Miller (CVN 81), которые относятся к классу Gerald R. Ford (3-й и 4-й по счету).

Подготовительные работы уже стартовали, в то время как к сборке секций планируется приступить в начале 2025 года, причем осуществляться она будет в одном доке – соответственно с западной и восточной сторон. Одновременная постройка стала возможной благодаря модернизации дока №12, в которую были вложены значительные средства.

Он представляет собой одно из крупнейших сооружений такого типа в мире, имея 662 м в длину и 76 м в ширину.

Источник изображения: topwar.ru

Тысячи преданных своему делу судостроителей ударно трудятся над этими авианосцами, которые будут играть жизненно важную роль во флоте

- заявил подрядчик.

HII в настоящее время является единственным предприятием в стране, способным осуществить проект такого масштаба. Однако, как ранее сообщали официальные лица, всё же не удастся достичь одновременного завершения строительства из-за сдвига сроков по Enterprise на один год. Как заявлялось, это вызвано сбоями в цепочке поставок, обусловленными пандемией.

Источник изображения: topwar.ru

Эта проблема также влияет на заказ новых авианосцев, о чем свидетельствует отсрочка в закупке пятого (CVN 82) и шестого (CVN 83) кораблей, сдвинувшая начало их строительства с 2028 на 2030 год.

В настоящее время в строю находится только один вымпел этого проекта – головной USS Gerald R. Ford (CVN 78). ВМС также близки к приемке второго корабля USS John F. Kennedy (CVN 79) – испытания его электромагнитных катапульт уже начались.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-79
CVN-80
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Авианосец
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:04
  • 5996
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»