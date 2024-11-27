США начали строительство сразу двух авианосцев

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Huntington Ingalls Industries (HII) приступила к постройке сразу двух авианосцев, предназначенных для ВМС США, – USS Enterprise (CVN 80) и USS Doris Miller (CVN 81), которые относятся к классу Gerald R. Ford (3-й и 4-й по счету).

Подготовительные работы уже стартовали, в то время как к сборке секций планируется приступить в начале 2025 года, причем осуществляться она будет в одном доке – соответственно с западной и восточной сторон. Одновременная постройка стала возможной благодаря модернизации дока №12, в которую были вложены значительные средства.

Он представляет собой одно из крупнейших сооружений такого типа в мире, имея 662 м в длину и 76 м в ширину.

Источник изображения: topwar.ru

Тысячи преданных своему делу судостроителей ударно трудятся над этими авианосцами, которые будут играть жизненно важную роль во флоте

- заявил подрядчик.

HII в настоящее время является единственным предприятием в стране, способным осуществить проект такого масштаба. Однако, как ранее сообщали официальные лица, всё же не удастся достичь одновременного завершения строительства из-за сдвига сроков по Enterprise на один год. Как заявлялось, это вызвано сбоями в цепочке поставок, обусловленными пандемией.

Источник изображения: topwar.ru

Эта проблема также влияет на заказ новых авианосцев, о чем свидетельствует отсрочка в закупке пятого (CVN 82) и шестого (CVN 83) кораблей, сдвинувшая начало их строительства с 2028 на 2030 год.

В настоящее время в строю находится только один вымпел этого проекта – головной USS Gerald R. Ford (CVN 78). ВМС также близки к приемке второго корабля USS John F. Kennedy (CVN 79) – испытания его электромагнитных катапульт уже начались.