Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин

Нарышкин: Запад хочет разорвать исторические связи между странами СНГ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.