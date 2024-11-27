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РИА Новости

Запад хочет разорвать связи между странами СНГ, заявил Нарышкин

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Нарышкин: Запад хочет разорвать исторические связи между странами СНГ

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Запад подставил задачу разорвать не только политические и экономические, но и исторические и географические связи между странами СНГ, сообщил во вторник директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"По имеющимся данным, американские и британские спецслужбы поставили перед собой амбициозную задачу разорвать не только политические и экономические, но и глубокие исторические, и даже географические связи между государствами нашего региона", - сказал Нарышкин на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.

По его словам, для этого аффилированным неправительственным организациям и СМИ поручено "смещать акценты на так называемую деколонизацию", активнее привлекать к сотрудничеству местных деятелей культуры, науки, урбанистов и правозащитников.

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Нарышкин Сергей
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