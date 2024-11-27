Медведев предостерег Запад от передачи ядерного оружия Киеву

Медведев: передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к акту нападения

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Фактическая передача ядерного оружия Киеву может быть приравнена к акту нападения на Россию, последствия этого шага будут очевидны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя продолжающиеся обсуждения на Западе о возможности передать Украине ядерное оружие.

"Последствия очевидны", - добавил он.