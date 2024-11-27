Bloomberg: в Европе опасаются притока оружия по окончании конфликта на Украине

По данным агентства, европейское разведсообщество готовится к вероятным угрозам после окончания кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. В разведывательных ведомствах европейских стран считают, что Европа может столкнуться с контрабандой оружия и наплывом украинских военных после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, европейское разведсообщество готовится к вероятным угрозам после окончания конфликта, таким как приток украинских военных и контрабанда оружия, которое "может попасть не в те руки".

12 ноября новостной портал Idnes сообщал, что спецслужбы Чехии прогнозируют рост преступности в стране в случае завершения конфликта на Украине из-за ожидаемого прибытия солдат Вооруженных сил Украины, желающих воссоединиться со своими ранее приехавшими в республику семьями.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых, в частности, вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций.