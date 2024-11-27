Войти
ТАСС

Bloomberg: в Европе опасаются притока оружия по окончании конфликта на Украине

370
0
0
© STR via Reuters Connect
© STR via Reuters Connect.
Источник изображения: © STR via Reuters Connect

По данным агентства, европейское разведсообщество готовится к вероятным угрозам после окончания кризиса

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. В разведывательных ведомствах европейских стран считают, что Европа может столкнуться с контрабандой оружия и наплывом украинских военных после окончания конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, европейское разведсообщество готовится к вероятным угрозам после окончания конфликта, таким как приток украинских военных и контрабанда оружия, которое "может попасть не в те руки".

12 ноября новостной портал Idnes сообщал, что спецслужбы Чехии прогнозируют рост преступности в стране в случае завершения конфликта на Украине из-за ожидаемого прибытия солдат Вооруженных сил Украины, желающих воссоединиться со своими ранее приехавшими в республику семьями.

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал четыре условия для переговоров с Украиной, среди которых, в частности, вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. По его словам, Россия считает необходимым нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также отмену всех западных санкций. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:04
  • 5996
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»