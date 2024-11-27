Ступени Ariane 6 отправили на Куру

Первые две ступени для второго пуска ракеты Ariane 6 отправили на Куру

Первые две ступени для второго пуска с космодрома Куру во французской Гвиане ракеты Ariane 6 отправили из порта Бремен в Германии в порт Париакабо. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Судно Canopée должно завершить трансатлантический переход к концу ноября.

Пара боковых ускорителей носителя Ariane 6, по данным компании ArianeGroup, уже находится в Куру.

Ранее издание сообщило, что компания Arianespace перенесла второй пуск ракеты Ariane 6 с конца 2024 года на февраль 2025-го.

В ходе второго запуска носитель должен вывести на околоземную орбиту французский разведывательный спутник Composante Spatiale Optique (CSO) 3. Для этого планируется использовать средне-тяжелую модификацию ракеты (версию Ariane 62 с двумя твердотопливными ускорителями P120C).