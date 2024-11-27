Пророссийские настроения в Румынии предвещают большие неприятности для ЕС и НАТО

Politico: Румыния оказалась на грани раскола между ЕС и Россией

На президентских выборах в Румынии неожиданную победу в первом туре одержал пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску, что вызвало тревогу в Брюсселе и поставило под угрозу стабильность внутри ЕС и НАТО, сообщает Politico.

"Этот результат — часть гибридной войны России против европейской демократии", — заявил депутат Европарламента Сигфрид Мурешан.

Победа Кэлина Джеорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии стала неожиданностью для политического сообщества. Джеорджеску известный своими скептическими взглядами в отношении ЕС и НАТО, получил 22,94% голосов, опередив кандидата Елену Ласкони, которая набрала 19,8%. Теперь они встретятся во втором туре 8 декабря.

Елена Ласкони обратилась к избирателям, призвав их сплотиться, чтобы "не позволить России вновь взять под контроль Румынию". По ее словам, разочарование в текущей политической системе может стать уязвимостью, которой воспользуется Москва.

Ситуация в Румынии вызывает опасения в ЕС, так как страна долгое время считалась надежным союзником Запада. Если Джеорджеску удастся выиграть, это может ослабить позиции ЕС и НАТО, особенно на фоне усиливающегося пророссийского влияния в таких странах, как Венгрия и Словакия.

Между тем бывший президент Румынии Траян Бэсеску выразил сомнение в том, что Джеорджеску сможет победить во втором туре, отметив, что большинство румын все еще положительно относятся к ЕС и НАТО. Однако он предупредил, что возвращение коррупции и политический контроль над судебной системой вызвали сильное недовольство избирателей.

Второй тур выборов в Румынии станет ключевым моментом не только для страны, но и для всего Европейского союза, столкнувшегося с новой волной популизма и экстремизма.