Сброс бомб над Литвой: США показали применение бомбардировщика B-52 на учениях

Источник изображения: topwar.ru
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52, переброшенные в Европу, приняли участие в проходящих в Прибалтике учениях, впервые в этом регионе нанеся удар по условным целям. Соответствующие кадры были показаны Пентагоном.
Данные самолеты всё чаще можно увидеть на европейском ТВД. Четыре экземпляра в настоящее время находятся на британской авиабазе в Фэрфорде. Два из них участвовали в маневрах НАТО Vanguard Merlin, проходивших в Литве 14 и 15 ноября.
Основное внимание уделялось обучению авиационных наводчиков (JTAC) из Литвы, Норвегии, Швеции и Чехии. Они идентифицировали цели на земле и передавали их координаты на командные пункты, откуда информация поступала на самолеты.
Источник изображения: topwar.ru
Среди них был B-52, сбросивший корректируемые бомбы GBU-38 JDAM.
- объяснила подполковник Мариса Кинг.
Источник изображения: topwar.ru
Американские борта сопровождали датские истребители F-16 и Eurofighter из Германии и Италии.
- добавила командир.
Источник изображения: topwar.ru
В настоящее время западные обозреватели фиксируют рекордное количество самолетов B-52, пребывающих за рубежом. Помимо 4 бортов в британском Фэрфорде, на авиабазу Аль-Удейд в Катаре переброшено 6 машин. Всего ВВС США располагают 76 бомбардировщиками, хотя далеко не все из них классифицируются как боеспособные. Например, в 2023 финансовом году показатель «пригодных для выполнения миссий» самолетов составил всего 54%.