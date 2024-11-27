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Военное обозрение

Сброс бомб над Литвой: США показали применение бомбардировщика B-52 на учениях

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Источник изображения: topwar.ru

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52, переброшенные в Европу, приняли участие в проходящих в Прибалтике учениях, впервые в этом регионе нанеся удар по условным целям. Соответствующие кадры были показаны Пентагоном.

Данные самолеты всё чаще можно увидеть на европейском ТВД. Четыре экземпляра в настоящее время находятся на британской авиабазе в Фэрфорде. Два из них участвовали в маневрах НАТО Vanguard Merlin, проходивших в Литве 14 и 15 ноября.

Основное внимание уделялось обучению авиационных наводчиков (JTAC) из Литвы, Норвегии, Швеции и Чехии. Они идентифицировали цели на земле и передавали их координаты на командные пункты, откуда информация поступала на самолеты.

Источник изображения: topwar.ru

Среди них был B-52, сбросивший корректируемые бомбы GBU-38 JDAM.

Сегодня у нас была действительно пикантная миссия. Мы взлетели на двух B-52, направлявшихся в Литву. В пути мы отрабатывали динамическое целеуказание и маневры уклонения

- объяснила подполковник Мариса Кинг.

Источник изображения: topwar.ru

Американские борта сопровождали датские истребители F-16 и Eurofighter из Германии и Италии.

Мы совершили самый первый в истории сброс с B-52 средств поражения на полигон Cudgel [Казлу Руда]

- добавила командир.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время западные обозреватели фиксируют рекордное количество самолетов B-52, пребывающих за рубежом. Помимо 4 бортов в британском Фэрфорде, на авиабазу Аль-Удейд в Катаре переброшено 6 машин. Всего ВВС США располагают 76 бомбардировщиками, хотя далеко не все из них классифицируются как боеспособные. Например, в 2023 финансовом году показатель «пригодных для выполнения миссий» самолетов составил всего 54%.

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