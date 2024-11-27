Борис Писториус: Европа продолжит поддерживать оборонную промышленность Украины

ЦАМТО, 26 ноября. Европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Украины, чтобы Киев "мог действовать с позиции силы".

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус по итогам переговоров с главами оборонных ведомств Италии, Франции, Британии и Польши.

Министры встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и согласовать свои действия, пояснил глава Минобороны ФРГ.

По словам Б.Писториуса, украинский конфликт "уже не является региональным конфликтом… он приобрел международное измерение".

"Мы будем активно продолжать поддерживать украинскую оборонную промышленность и сопровождать ее развитие… Наша цель – чтобы Украина смогла действовать с позиции силы", – сказал Б.Писториус журналистам по итогам переговоров. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Б.Писториус добавил, что следующая аналогичная встреча министров обороны состоится в Польше.