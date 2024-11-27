Греция готовится передать Армении системы ПВО российского производства

ЦАМТО, 26 ноября. ЗРС С-300, ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ" российского производства, которые использовались многие годы для обеспечения ПВО Греции, будут переданы Армении, их заменят системами израильского производства.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил информационный портал enikos.gr.

"Руководство Вооруженных сил намерено продолжить дерусификацию греческого арсенала вооружений и заменить старые системы новыми западными образцами. Генеральный штаб национальной обороны находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства", – отмечает портал.

По данным СМИ, "усиление" Армении – это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение страны".

"Для Афин укрепление Еревана вместо Киева – стратегический выбор по многим причинам. Прежде всего, из-за очень тесных союзнических связей и, особенно, из-за общих исторических событий в современной истории и общих религиозных убеждений. Кроме того, сильная Армения стала бы отличным противовесом Турции", – пишет портал.

"Кандидатами на передачу Армении в основном являются системы ПВО, которые состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС. Это ЗРС С-300, а также ЗРК "Тор-М1" и "Оса-АКМ". Путь к их поставке в Армению открывает закупка новых израильских систем, которые станут частью "Железного купола", создаваемого нашей страной на всей территории региона Эгейского моря, который будет стоить около 2 млрд. евро и завершен к концу 2026 года", – сообщил портал.

Отмечается, что Армения имеет опыт использования российских систем ПВО и располагает необходимыми запчастями для их обслуживания, что является самой большой проблемой для греческих вооруженных сил, особенно в последние годы после начала конфликта на Украине и эмбарго, введенного НАТО и ЕС против России.

"Зенитные ракетные комплексы израильского производства, которые должны заменить российские системы в Греции, – это "Праща Давида" с баллистическими ракетами дальностью до 300 км, "Барак MX" с дальностью полета от 35 до 150 км и "Спайдер" с дальностью полета от 20 до 50 км", – цитирует "РИА Новости" статью, размещенную на портале enikos.gr.