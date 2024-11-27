"Крымский беспилотник" испытал дрон с огнеметом "Горыныч 2.0"

Среди целей применения этой модели - поражение беспилотников со связью "Старлинк" и оптоволоконным кабелем путем деформации стеклопластиковых и других элементов конструкции, повреждение оптоволоконных каналов связи, разминирование

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Центр компетенций "Крымский беспилотник" при поддержке "Барс-Сармат" успешно провел испытания нового дрона с огнеметом "Горыныч 2.0". Об этом ТАСС сообщил основатель центра и куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов.

"Модель "Горыныч 2.0" разрабатывали в течение нескольких месяцев наши крымские специалисты. Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение. В принципе, варианты применения данного устройства практически не ограничены", - сказал он.

Среди целей применения этой модели - поражение беспилотников со связью "Старлинк" и оптоволоконным кабелем путем деформации стеклопластиковых и других элементов конструкции, повреждение оптоволоконных каналов связи, разминирование, плановый поджог поверхности земли, стационарных и мобильных объектов. Как пояснил Романов, при модернизации смеси, технических характеристик и носителя устройства варианты применения возрастают.

Ранее сообщалось о начале формирования в Запорожской области подразделения нового типа "Барс-Сармат". Основными его задачами стали боевая апробация разработанных в инициативном порядке предприятиями оборонной промышленности и "народного ВПК" образцов вооружения.

Всероссийский проект "Архангел" образован группой энтузиастов в 2022 году вскоре после начала СВО. По словам Романова, за время существования центров подготовки свыше 2 тыс. россиян прошли обучение для работы пилотами и инструкторами.