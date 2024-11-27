Рим заявил об отказе отправлять солдат на Украину

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни подчеркнул, что необходимо избегать эскалации конфликта

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни еще раз подтвердил, что Рим не будет посылать "ни одного солдата воевать на Украину".

"Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину. Мы помогаем Киеву политически, финансово, а также в военном плане, посылая помощь, но мы не будем посылать солдат воевать. Мы должны избегать эскалации", - заявил министр на пресс-конференции на полях встречи министров иностранных дел стран G7 во Фьюджи. Рим также ранее заявлял, что итальянское оружие не может использоваться вне территории Украины.

В понедельник Le Monde сообщила, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину. Это связано с возможным отказом США от поддержки Украины после вступления Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. Отмечалось, что разговоры возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.