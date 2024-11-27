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У достроечной набережной "Севмаша" углубили дно

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В акватории "Севмаша" проведены дноуглубительные работы. Как рассказали в пресс-службе предприятия, они направлены на поддержание определенных судоходных глубин вблизи причальных стенок верфи для обеспечения строительства и испытаний атомных подводных лодок четвертого поколения.

Для осуществления дноуглубительных работ в акваторию зашел морской самоходный многочерпаковый земснаряд "Онежский залив" Северного морского пароходства. Работы проводились у достроечной набережной в течение шести дней.

ПО "Севмаш"


В пресс-службе верфи пояснили, что акватория "Севмаша" имеет свойство терять глубины – это связано с погодными условиями, течениями, приливами-отливами и прочими факторами. Дноуглубительные работы проводятся для поддержания эксплуатационных и навигационных характеристик акватории в соответствии с нормами для выполнения производственной программы предприятия.

Напомним, что "Севмаш" строит для ВМФ России две серии АПЛ четвертого поколения: многоцелевые субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М") и стратегические ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А").

Также на "Севмаше" продолжается модернизация тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов".

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Страны
Россия
Компании
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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