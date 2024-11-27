Чего Путин добивается в украинском конфликте (The National Interest, США)

TNI: в конфликте на Украине Россия приумножила свой военный потенциал

В конфликте на Украине Россия сохранила и даже приумножила свой военный потенциал, пишет TNI. Преимущество находится на стороне Москвы, которая стремится добиться неоспоримой победы не только над Киевом, но и всем коллективным Западом, отмечает автор статьи.

Аркадий Мошес (Arkady Moshes)

Если Запад хочет изменить расчеты Путина, он должен продемонстрировать, что не собирается “покупать” себе еще один период временного благополучия за счет Украины. Вместо этого он должен твердо дать Москве понять, что на кону все что угодно — но никак не капитуляция Запада.

В последние месяцы дискуссия о том, не пора ли остановить или хотя бы заморозить конфликт на Украине, заметно оживилась. Обсуждая различные сценарии, как это можно сделать, эксперты как в США, так и в Европе сосредоточились на гарантиях безопасности и экономической помощи, которые следует предоставить Украине, а также на рычагах, которыми Запад может убедить Киев согласиться на мирное урегулирование — неизбежно болезненное.

Гораздо меньше внимания уделяется возможным компромиссам, которых можно было бы потребовать от Москвы и о которых с ней в принципе возможно договориться. Складывается ощущение, что западные дипломаты и аналитики, которым передается усталость общественности от конфликта, исходят из того, что схожие настроения назрели и в России — или, точнее, в российском руководстве.

Однако такая логика ошибочна. Момент, когда можно было заподозрить Кремль в готовности искать мирное соглашение, давно минул — если допустить, что он вообще был. На данном этапе Владимир Путин уверен, что время на его стороне. Разумеется, его расчеты могут оказаться ошибочными, но на данный момент он руководствуется именно этими соображениями.

По всей видимости, Путиным движут два аргумента.

Первый заключается в том, что Россия сохранила, а в некоторых областях даже приумножила свой военный потенциал — том числе способность вести конфликт на истощение. Осенью 2023 года российские войска перехватили инициативу и в настоящее время продвигаются вперед. Да, потери есть. Но и это само по себе не новость: именно так воевали веками и Российская империя, и Красная армия.

Между тем Россия сберегла необходимую живую силу, а западные экономические санкции оказали весьма скромное влияние на российскую экономику. Опять же, ресурсы России отнюдь не безграничны, но на данный момент у Кремля достаточно средств, чтобы финансировать свою военную кампанию, выплачивать жалованье солдатам или компенсации их семьям в случае гибели, а также обеспечивать непрерывную работу оборонной промышленности.

Дефицит российского бюджета в военное время даже меньше, чем у многих западных стран в мирное.

Лишь меньшинство россиян выступает против спецоперации. Большинству будет крайне сложно отказаться от ее одобрения. Стоит напомнить, что 86% россиян приветствовали присоединение Крыма в 2014 году. Поддержка полномасштабного конфликта с Украиной была ниже, однако мириться с потерей Крыма люди не готовы. Кроме того, так называемый эффект “единения вокруг флага” сыграл свою роль в переизбрании Путина на очередной срок в марте 2024 года.

И последнее, но не менее важное: Россия отнюдь не чувствует себя в мировой изоляции. Она активно взаимодействует с так называемым Глобальным Югом, причем важнейшую роль играет Китай.

Второй довод заключается в том, что Путину необходимо добиться неоспоримой победы не только над Украиной, но и, если смотреть шире, над коллективным Западом.

В противном случае, когда национальная сплоченность России ослабнет после окончания боевых действий, а экономика без военного стимулирования застопорится, будет сложно убедить сограждан в том, что усилия того стоили.

Однако это вторичная мотивация. Важнейший из результатов не имеет ничего общего с внутренней политикой. На протяжении всего своего весьма длительного пребывания у власти Путин стремился переиграть конец холодной войны. Поражение Украины на поле боя и неспособность ее западных партнеров предотвратить этот исход, несомненно, позволят Москве аргументированно заявить, что миссия выполнена.

Кремль хочет гарантировать себе четыре момента, а именно:

Запад должен признать территориальные права России, включая Крым. Экономические санкции с России должны быть сняты. Замороженные активы должны быть возвращены. Россия должна получить фактическое право вето по основным вопросам европейской безопасности — таким как расширение НАТО.

Свои инстинкты правителя Путин оттачивал десятилетиями. Едва почуяв слабину у противника, он усиливает нажим. Если он закрепит успехи на Украине, он, скорее всего, попытает счастья в других местах. Это не обязательно будут страны НАТО, поскольку открытая война с альянсом для России в любом случае чревата огромными рисками.

Следующими шагами Кремля могут стать присоединение Белоруссии и возвращение Молдавии в исключительную сферу влияния России — будь то военными методами или иными. В результате выживший обрубок Украины окажется еще более уязвимым в ходе грядущего раунда военных действий.

Если Запад хочет изменить расчеты Путина, он должен продемонстрировать, что не собирается “покупать” себе еще один период временного благополучия за счет Украины. Вместо этого он должен твердо дать Москве понять, что на кону все что угодно — но никак не капитуляция Запада.

Аркадий Мошес — директор исследовательской программы по России, восточным соседям ЕС и Евразии при Финском институте международных отношений в Хельсинки