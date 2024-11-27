«Мы становимся новой сверхдержавой в области бронетехники»: в чешской прессе заявляют о росте военных заказов

Источник изображения: topwar.ru
После начала СВО целый ряд стран Восточной Европы начал принимать активное участие в восстановлении, модернизации и ремонте бронетехники, предназначенной для ВСУ. Крупная доля заказов досталась и Чехии, где на фоне развертывания оборонного производства стали раздаваться «великодержавные» голоса.
Как указывается в местном издании CZDefence, Чехословакия в межвоенный период входила в число крупнейших производителей и экспортёров оружия в мире, а в середине 1930-х годов. даже занимала первое место в рейтинге экспортёров.
- пишет автор.
Вероятно, он имеет в виду, что чешская оборонка играла активную роль в оснащении вермахта, воюющего с СССР. При этом она досталась нацистской Германии в результате Мюнхенского сговора.
Как указывает автор, массовое военное производство (в основном по советским лицензиям) продолжалось и во время Холодной войны, даже несмотря на то, что большая часть серийного выпуска танков и другой бронетехники постепенно переместилась на предприятия в Словакии:
После распада СССР ряд предприятий обанкротились, другие перешли в другие отрасли, однако немало известных брендов пережили трансформацию и работают по сей день. По словам автора, после развертывания украинского конфликта «у некоторых компаний дела идут достаточно хорошо, чтобы вкладывать значительные средства в расширение производственных мощностей». При этом около 90 % продукции направляется на экспорт, главным образом на Украину. Однако чешская оборонка работает и на нужды собственной армии.
Источник изображения: topwar.ru
TADEAS
Так, бронемашина Pandur II 8х8, закупленная Прагой, теперь производится на местных мощностях, хотя она изначально выпускалась в Австрии. На базе этого изделия были созданы собственные версии, такие как Patriot 4х4, TITUS 6х6 или новейший TADEAS 6х6, использующие шасси от компании Tatra Trucks.
- полагает автор.
Следующим важным шагом в модернизации чешской армии станет развертывание выпуска новой БМП, призванной заменить устаревшую BVP-2 [местная версия БМП-2]. Выбор пал на шведскую модель CV90. Армия получит машину последнего поколения CV90 MkIV. Предполагается локализация на уровне не менее 40% от стоимости всего контракта. Однако это только начало, так как интерес к CV90 проявляют и другие страны, поэтому требуются новые мощности, которые обеспечит Чехия.
Источник изображения: topwar.ru
CV90
В июне 2024 года сообщалось о заключении чешской оборонкой контракта с BAE Systems на серийное производство шведских двухсекционных гусеничных бронемашин BvS10, которые уже заказали Британия, Германия и Швеция. Всего должно быть поставлено 250 единиц техники с опционом на ещё 274 экземпляра.
Источник изображения: topwar.ru
BvS10
Прага планирует закупку до 77 новых танков Leopard 2A8.
- указывается в прессе.
Так, немецкий производитель сейчас выпускает около трёх единиц 2A8 в месяц, тогда как во время Холодной войны он изготавливал до 20 экземпляров. Поэтому автор надеется на участие Чехии не только в сборке ОБТ, но и выпуске башен и корпусов, что будет означать появление второй производственной линии.
- заявляет автор.