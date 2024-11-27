«Мы становимся новой сверхдержавой в области бронетехники»: в чешской прессе заявляют о росте военных заказов

Источник изображения: topwar.ru

После начала СВО целый ряд стран Восточной Европы начал принимать активное участие в восстановлении, модернизации и ремонте бронетехники, предназначенной для ВСУ. Крупная доля заказов досталась и Чехии, где на фоне развертывания оборонного производства стали раздаваться «великодержавные» голоса.

Как указывается в местном издании CZDefence, Чехословакия в межвоенный период входила в число крупнейших производителей и экспортёров оружия в мире, а в середине 1930-х годов. даже занимала первое место в рейтинге экспортёров.

Огромная мощь чешской промышленности представляла собой одну из важных причин, почему Германия, а затем Советский Союз так стремились доминировать в нашей стране

- пишет автор.

Вероятно, он имеет в виду, что чешская оборонка играла активную роль в оснащении вермахта, воюющего с СССР. При этом она досталась нацистской Германии в результате Мюнхенского сговора.

Как указывает автор, массовое военное производство (в основном по советским лицензиям) продолжалось и во время Холодной войны, даже несмотря на то, что большая часть серийного выпуска танков и другой бронетехники постепенно переместилась на предприятия в Словакии:

В 1970-е годы Чехословакия стала третьим по величине (после СССР и США) экспортёром бронетехники в мире.

После распада СССР ряд предприятий обанкротились, другие перешли в другие отрасли, однако немало известных брендов пережили трансформацию и работают по сей день. По словам автора, после развертывания украинского конфликта «у некоторых компаний дела идут достаточно хорошо, чтобы вкладывать значительные средства в расширение производственных мощностей». При этом около 90 % продукции направляется на экспорт, главным образом на Украину. Однако чешская оборонка работает и на нужды собственной армии.

Источник изображения: topwar.ru

TADEAS

Так, бронемашина Pandur II 8х8, закупленная Прагой, теперь производится на местных мощностях, хотя она изначально выпускалась в Австрии. На базе этого изделия были созданы собственные версии, такие как Patriot 4х4, TITUS 6х6 или новейший TADEAS 6х6, использующие шасси от компании Tatra Trucks.

Эти платформы приобретаются иностранными заказчиками, такими как Польша, которые, вероятно, приобретут четырёхзначное количество единиц бронетехники, использующей шасси Tatra

- полагает автор.

Следующим важным шагом в модернизации чешской армии станет развертывание выпуска новой БМП, призванной заменить устаревшую BVP-2 [местная версия БМП-2]. Выбор пал на шведскую модель CV90. Армия получит машину последнего поколения CV90 MkIV. Предполагается локализация на уровне не менее 40% от стоимости всего контракта. Однако это только начало, так как интерес к CV90 проявляют и другие страны, поэтому требуются новые мощности, которые обеспечит Чехия.

Источник изображения: topwar.ru

CV90

В июне 2024 года сообщалось о заключении чешской оборонкой контракта с BAE Systems на серийное производство шведских двухсекционных гусеничных бронемашин BvS10, которые уже заказали Британия, Германия и Швеция. Всего должно быть поставлено 250 единиц техники с опционом на ещё 274 экземпляра.

Источник изображения: topwar.ru

BvS10

Прага планирует закупку до 77 новых танков Leopard 2A8.

Однако спрос [на эти ОБТ] значительно превышает предложение, что требует увеличения темпов производства

- указывается в прессе.

Так, немецкий производитель сейчас выпускает около трёх единиц 2A8 в месяц, тогда как во время Холодной войны он изготавливал до 20 экземпляров. Поэтому автор надеется на участие Чехии не только в сборке ОБТ, но и выпуске башен и корпусов, что будет означать появление второй производственной линии.

Всё указывает на то, что мы становимся новой сверхдержавой в области бронетехники, возвращая роль производителя мирового уровня

- заявляет автор.