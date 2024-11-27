Источник изображения: topwar.ru

В последние дни западная пресса пестрит официально неподтвержденными сообщениями о том, что первым заказчиком новейшего российского истребителя Су-57 является Алжир. На этом фоне испанские обозреватели высказывают опасения по поводу гипотетического появления этого самолета вблизи своих границ.

В перспективе истребители-«невидимки», состоя на вооружении Марокко и Алжира, должны беспокоить Испанию

- говорится в местном издании Defense and Aviation.

Как указывается, в стране бытует мнение, что российская «угроза», находясь так далеко, нас не затрагивает. Однако, как пишет автор, опасность может исходить опосредованно, через союзника Москвы в регионе. Оба государства подтвердили в 2023 году, что их связывает стратегическое партнерство.

Оно может в конечном итоге стать опасным для и без того хрупкой стабильности Северной Африки и для национальной безопасности Испании

- считает автор, не упоминая о том, что сама Испания создаёт угрозу стабильности, до сих пор оккупируя часть территории Северной Африки, включая территорию Сеуты, которую Марокко считает своей.

Как он указывает, еще два года назад Мадрид и Алжир имели дружеские отношения. Однако решение испанских властей уступить Марокко в вопросе Западной Сахары охладило отношения между странами до такой степени, что Алжир решил приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанного еще в 2002 году.

Мы должны готовиться к худшему. А худшее в этом случае принимает форму истребителя-«невидимки», который Алжир [якобы] планирует получить в 2028 году

- отмечается в прессе.

По домыслам западной прессы, речь идет о приобретении 14 единиц Су-57 общей стоимостью $2 млрд.

Этого количества достаточно, чтобы создать Испании проблемы в случае возникновения конфликта

- полагает автор, не рассуждая о том, а не создаёт ли проблемы миру сама Испания, поставляя оружие и технику киевскому режиму.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, следует учитывать, что Алжир поддерживает тесные отношения с Москвой долгие годы. Еще СССР предоставил ему 89 самолетов МиГ-25, которые, по мнению автора, «быстрее любого испанского реактивного истребителя, состоявшего или состоящего на вооружении страны».

Они до сих пор находятся в эксплуатации наряду с более современными машинами, такими как 58 Су-30 и 54 МиГ-29, а также 43 бомбардировщиками Су-24.

Учитывая этот арсенал, Су-57 станет вишенкой на торте алжирской угрозы для Испании

- пишет автор.

По его словам, к этому следует добавить 8 полков ЗРК С-400, еще 8 полков ЗРК С-300ПМУ2 и 108 ПУ ЗРК средней дальности «Панцирь-С1». И это не говоря уже об и без того богатом наземном и военно-морском боевом потенциале.

Как будто Алжира нам недостаточно: у Испании имеется еще один не менее проблемный сосед на юге – Марокко

- указывается в издании.

Как отмечается, хотя обе страны поддерживают хорошие отношения и имеют общего союзника в лице США, Марокко демонстрирует свои притязания на города Сеута и Мелилья, Канарские острова, скалу Велес-де-ла-Гомера, острова Альхусемас, Чафаринас и Перехиль.

По словам автора, на этом фоне Марокко использует нелегальную иммиграцию в «гибридной войне против Испании», а на фронте военно-технического сотрудничества добивается продажи американского истребителя F-35, в то время как Мадрид не получит этот самолет до 2040 года и всё это время будет полагаться лишь на Eurofighter и EF-18M Hornet – два истребителя 4-го поколения.

Это усиливает для Испании угрозы

- полагает автор.