Источник изображения: topwar.ru
В последние дни западная пресса пестрит официально неподтвержденными сообщениями о том, что первым заказчиком новейшего российского истребителя Су-57 является Алжир. На этом фоне испанские обозреватели высказывают опасения по поводу гипотетического появления этого самолета вблизи своих границ.
- говорится в местном издании Defense and Aviation.
Как указывается, в стране бытует мнение, что российская «угроза», находясь так далеко, нас не затрагивает. Однако, как пишет автор, опасность может исходить опосредованно, через союзника Москвы в регионе. Оба государства подтвердили в 2023 году, что их связывает стратегическое партнерство.
- считает автор, не упоминая о том, что сама Испания создаёт угрозу стабильности, до сих пор оккупируя часть территории Северной Африки, включая территорию Сеуты, которую Марокко считает своей.
Как он указывает, еще два года назад Мадрид и Алжир имели дружеские отношения. Однако решение испанских властей уступить Марокко в вопросе Западной Сахары охладило отношения между странами до такой степени, что Алжир решил приостановить действие договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанного еще в 2002 году.
- отмечается в прессе.
По домыслам западной прессы, речь идет о приобретении 14 единиц Су-57 общей стоимостью $2 млрд.
- полагает автор, не рассуждая о том, а не создаёт ли проблемы миру сама Испания, поставляя оружие и технику киевскому режиму.
Источник изображения: topwar.ru
По его словам, следует учитывать, что Алжир поддерживает тесные отношения с Москвой долгие годы. Еще СССР предоставил ему 89 самолетов МиГ-25, которые, по мнению автора, «быстрее любого испанского реактивного истребителя, состоявшего или состоящего на вооружении страны».
Они до сих пор находятся в эксплуатации наряду с более современными машинами, такими как 58 Су-30 и 54 МиГ-29, а также 43 бомбардировщиками Су-24.
- пишет автор.
По его словам, к этому следует добавить 8 полков ЗРК С-400, еще 8 полков ЗРК С-300ПМУ2 и 108 ПУ ЗРК средней дальности «Панцирь-С1». И это не говоря уже об и без того богатом наземном и военно-морском боевом потенциале.
- указывается в издании.
Как отмечается, хотя обе страны поддерживают хорошие отношения и имеют общего союзника в лице США, Марокко демонстрирует свои притязания на города Сеута и Мелилья, Канарские острова, скалу Велес-де-ла-Гомера, острова Альхусемас, Чафаринас и Перехиль.
По словам автора, на этом фоне Марокко использует нелегальную иммиграцию в «гибридной войне против Испании», а на фронте военно-технического сотрудничества добивается продажи американского истребителя F-35, в то время как Мадрид не получит этот самолет до 2040 года и всё это время будет полагаться лишь на Eurofighter и EF-18M Hornet – два истребителя 4-го поколения.
- полагает автор.