Тяжелая БМП Т-15 на платформе "Армата" впечатляет своими характеристиками

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Сейчас много говорят о закате эры танков, но эти мнения вряд ли можно назвать свежими - уже сколько твердили, что дни танка сочтены? Речь об этом идёт много десятилетий, можно считать, что последние лет пятьдесят точно. После конфликтов на Ближнем Востоке, Ирано-иракской войны и др.

Но с появлением эффективных комплексов активной защиты и другого оборудования, можно считать, что и этот "танковый кризис" будет преодолен.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Не менее острым остаётся вопрос со средствами доставки пехоты. Хорошая защищенная БМП нужна даже больше, чем танк. В последнем экипаж составляет три-четыре человека, а в БМП - еще десант - шесть-девять мотострелков.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В настоящее время масса западных БМП приближается к четырем десяткам с половиной тонн, но бронезащита на них далека от танковой. В этом плане очень хорошо смотрится российская Т-15. Она, может, тяжелее тех же германских Puma и Lynx, но и броня на ней противоснарядная, значительно мощнее, чем у всех известных зарубежных машин.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

К тому же сама платформа с передним расположением двигателя может быть приспособлена для выполнения различных задач: установки вооружения, специального оборудования. Это прекрасный задел на будущее, поскольку противостояние с Западом, включая НАТО, как понятно уже всем, затянется на длительное время.

Роман Катков