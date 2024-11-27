Польша получила последние заказанные пусковые установки Himars

Источник изображения: topwar.ru

Польша получила две последние заказанные на данный момент пусковые установки системы M142 HIMARS, которые в Польше называются Homar-A. Это результат заключенного 13 февраля 2019 года соглашения, которое включало закупку у США оборудования для полной ракетной эскадрильи по американским спецификациям и двух дополнительных пусковых установок. Всего она предусматривала поставку трех огневых батарей по шесть машин М142 каждая (всего 18 пусковых установок), двух учебных пусковых установок и комплекта из нескольких десятков машин сопровождения, которые должны быть связаны с системой управления огнем AFATDS. Основная техника для боевого дивизиона уже доставлена. В настоящее время в Польшу прибыли две пусковые установки, которые будут использоваться для обучения будущих артиллеристов.

Однако на этом закупки польских HIMARS не заканчиваются. 7 февраля 2023 года Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше 468 модулей Launcher-Loader Module Kit, которые должны быть установлены на шасси польских грузовиков Jelcz. Кроме того, достигнута договоренность о продаже Польше 145 ракет ATACMS и 9084 ракет GMLRS различных модификаций.

Пусковые установки Homar-A будут устанавливаться в Польше на шасси Jelcz. Однако такого рода соглашения представляют собой скорее декларацию политической воли и еще не представляют собой обязательства по реальным поставкам. Производство ракеты-носителя планируется наладить поэтапно на основе контрактов на частичную реализацию.

В ближайшее время планируется подписать исполнительное соглашение на поставку из США чуть более 100 пусковых установок HIMARS. Польское министерство обороны пытается диверсифицировать поставки, поскольку одновременно в Южной Корее было закуплено аж 290 пусковых установок ракет К239 Chunmoo (известных в Польше как Homar-K), представляющих собой технику аналогичного класса.

Источник изображения: topwar.ru

Все вновь приобретенные пусковые установки будут интегрированы с польскими элементами, включая систему автоматического управления огнем «Топаз» и систему цифровой связи «Фонет». Также разрабатывается новый, более крупный грузовик Jelcz в конфигурации 8×8.