Войти
Военное обозрение

Польша получила последние заказанные пусковые установки Himars

372
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Польша получила две последние заказанные на данный момент пусковые установки системы M142 HIMARS, которые в Польше называются Homar-A. Это результат заключенного 13 февраля 2019 года соглашения, которое включало закупку у США оборудования для полной ракетной эскадрильи по американским спецификациям и двух дополнительных пусковых установок. Всего она предусматривала поставку трех огневых батарей по шесть машин М142 каждая (всего 18 пусковых установок), двух учебных пусковых установок и комплекта из нескольких десятков машин сопровождения, которые должны быть связаны с системой управления огнем AFATDS. Основная техника для боевого дивизиона уже доставлена. В настоящее время в Польшу прибыли две пусковые установки, которые будут использоваться для обучения будущих артиллеристов.

Однако на этом закупки польских HIMARS не заканчиваются. 7 февраля 2023 года Госдепартамент США выдал разрешение на продажу Польше 468 модулей Launcher-Loader Module Kit, которые должны быть установлены на шасси польских грузовиков Jelcz. Кроме того, достигнута договоренность о продаже Польше 145 ракет ATACMS и 9084 ракет GMLRS различных модификаций.

Пусковые установки Homar-A будут устанавливаться в Польше на шасси Jelcz. Однако такого рода соглашения представляют собой скорее декларацию политической воли и еще не представляют собой обязательства по реальным поставкам. Производство ракеты-носителя планируется наладить поэтапно на основе контрактов на частичную реализацию.

В ближайшее время планируется подписать исполнительное соглашение на поставку из США чуть более 100 пусковых установок HIMARS. Польское министерство обороны пытается диверсифицировать поставки, поскольку одновременно в Южной Корее было закуплено аж 290 пусковых установок ракет К239 Chunmoo (известных в Польше как Homar-K), представляющих собой технику аналогичного класса. 

Источник изображения: topwar.ru

Все вновь приобретенные пусковые установки будут интегрированы с польскими элементами, включая систему автоматического управления огнем «Топаз» и систему цифровой связи «Фонет». Также разрабатывается новый, более крупный грузовик Jelcz в конфигурации 8×8.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:04
  • 5996
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»