Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

Военные на СВО получат сухпайки с незаметным для тепловизоров подогревателем

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный для тепловизоров противника, сообщил начальник отдела развития и модернизации продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов.

"В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку", - сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ.

По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать.

Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов.

"Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь", - добавил Демидов.

Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО.

Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными.

После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.