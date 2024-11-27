Войти
РИА Новости

Военнослужащие на СВО получат новые сухпайки

369
0
0
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Военные на СВО получат сухпайки с незаметным для тепловизоров подогревателем

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Модернизированные индивидуальные рационы питания поступили для испытаний в подразделения группировки войск "Запад", они включают новый подогреватель, незаметный для тепловизоров противника, сообщил начальник отдела развития и модернизации продовольственной службы департамента ресурсного обеспечения Минобороны России Александр Демидов.

"В настоящее время проводим испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку", - сказал Демидов в видеоролике Минобороны РФ.

По его словам, полимерная упаковка практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать.

Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов.

"Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь", - добавил Демидов.

Испытания, по его словам, проходят в пяти воинских частях в зоне СВО.

Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными.

После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.11 11:04
  • 5996
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.11 08:58
  • 2
Медведев заявил, что новые вооружения на СВО изменили каноны войны
  • 27.11 03:53
  • 0
Ответ на "Европе грозят проблемы в обороне, когда США сократят свою поддержку"
  • 27.11 02:06
  • 0
Ответ на "Гиена Европы учуяла запах крови"
  • 27.11 01:18
  • 2
Чемезов вновь предупредил о рисках остановки экспорта: кредиты при текущих ставках чреваты будущим банкротством
  • 26.11 21:35
  • 2
Неопределенность планов Трампа побуждает ЕС самому позаботиться о своей безопасности - Боррель
  • 26.11 20:03
  • 4
В США российский Т-14 «Армата» описали двумя словами
  • 26.11 19:52
  • 1
«Способен превзойти российские танки»: в западной прессе оценили боевой потенциал ОБТ Challenger 3
  • 26.11 11:32
  • 0
Запад не понимает намёки, но для баллистической ракеты в гиперзвуковом оснащении это не аргумент
  • 26.11 11:12
  • 0
Выборы 2025: забег с препятствиями
  • 26.11 10:34
  • 0
Гиена Европы учуяла запах крови
  • 26.11 01:10
  • 4
Истребители Су-30 получат новые двигатели в 2025 году
  • 26.11 00:56
  • 12
Стало известно о выгоде США от модернизации мощнейшего корабля ВМФ России
  • 25.11 20:34
  • 0
О модернизации МПЛА и РПКСН
  • 25.11 19:08
  • 3
ГУР Украины утверждает, что удар по заводу Южмаш якобы наносился не «Орешником», а ракетным комплексом «Кедр»