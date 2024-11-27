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ТАСС

Лекорню заявил о возвращении обученных Францией 2,3 тыс. военных ВСУ

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Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года
Инструктор французской армии (справа) проверяет миномет перед тем, как украинские солдаты начнут стрелять из него во время учений с французскими военными в военном учебном комплексе в Польше 4 апреля 2024 года.
Источник изображения: © AFP 2024 WOJTEK RADWANSKI

Французский министр вооруженных сил также констатировал необходимость нарастить возможности обучения таких формирований

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Порядка 2,3 тыс. украинских военных бригады "Анна Киевская", подготовленных Францией, отправились на Украину. Об этом заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню по итогам переговоров министров обороны Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, которые состоялись в Германии.

"Бригада "Анна Киевская", которая была подготовлена на тренировочных базах в Шампани, покинула [их], чтобы присоединиться к украинскому театру [боевых действий]", - сказал он. Лекорню отметил, что Франция готова продолжать обучение военных ВСУ и констатировал необходимость нарастить возможности обучения таких формирований.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал кадры подготовки украинских военных, пообещав подготовить для ВС Украины полноценную бригаду с французским вооружением.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заявил, что подготовка украинских солдат на военной базе во Франции говорит о прямом участии Парижа в конфликте. 

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