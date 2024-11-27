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ТАСС

Ростех: новейшая самоходка "Мальва" успешно показала себя на СВО

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Самоходное артиллерийское орудие «Мальва»
Самоходное артиллерийское орудие «Мальва».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев отметил, что орудие более маневренно, чем артустановки на гусеничном ходу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Новейшее самоходное артиллерийское орудие "Мальва" успешно подтвердило заложенные характеристики, в том числе маневренности и технического ресурса в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в интервью ТАСС индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

"В зоне СВО "Мальва" подтвердила заложенные характеристики и успешно показала себя. Благодаря колесному шасси машина может быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это важно в условиях контрбатарейной борьбы. Буксируемые орудия, например, не обладают такой скоростью развертывания. Также "Мальва" более маневренна, чем артустановки на гусеничном ходу. При этом она обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации", - сказал собеседник агентства.

По дорогам общего пользования "Мальва" способна пройти без дозаправки 1 тыс. км, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией. "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76 и может быстро доставляться на большие расстояния. Имеет бронирование кабины из высокопрочных марок стали, что обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. 

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